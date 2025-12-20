Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 84 años atropellado por un camión en Alcarràs (Lleida)

El anciano fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova, donde finalmente ha fallecido

Ambulancia del SEM

Ambulancia del SEM / SEM - Archivo

EFE

EFE

Un hombre de 84 años ha muerto en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tras ser atropellado ayer viernes en el kilómetro 12 de la N-II, en el municipio de Alcarràs (Lleida), por un camión articulado.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), los Mossos recibieron el aviso del atropello, cuyas causas se están investigando, a las 12:20 horas de ayer.

El anciano, vecino de Alcarràs, fue trasladado al mencionado centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido esta mañana.

TEMAS

