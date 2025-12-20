Cinco ambulancias activadas
Un accidente múltiple en la C-53 en Bellmunt d'Urgell deja cinco heridos, tres de ellos graves
Todos los afectados han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova
Cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la carretera C-53 en Bellmunt d'Urgell (Noguera), en el que se han visto implicados tres vehículos.
Según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) este sábado por la noche, tres de los afectados son de carácter grave —dos hombres y una mujer— y los otros dos —un hombre y una mujer— se encuentran en estado menos grave. Todos los heridos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova, en Lleida. El SEM ha activado cinco ambulancias a raíz del accidente.
