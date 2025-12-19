Mucho ojo con la pegatina de la ITV falsa: estas son las consecuencias

Circular por las carreteras españolas exige el cumplimiento estricto de ciertas normativas administrativas y de seguridad, siendo la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) una de las más relevantes para garantizar la seguridad vial. Cumplir con este trámite certifica que el automóvil es apto para la circulación y no representa un peligro para sus ocupantes ni para terceros. Sin embargo, existe una práctica fraudulenta que algunos conductores llevan a cabo para eludir este control: colocar un distintivo V-19 (la famosa pegatina de colores) falsificado o perteneciente a otro vehículo. Lejos de ser una simple picardía sancionable con una multa de tráfico, esta acción constituye un delito tipificado en el Código Penal con penas privativas de libertad.

Recientemente, la justicia ha vuelto a confirmar la severidad con la que se castiga este fraude. La Audiencia Provincial de Murcia ha ratificado una condena impuesta por un juzgado de lo Penal contra el propietario de un turismo que exhibía un distintivo de inspección técnica que no correspondía a su coche. Este caso pone de manifiesto que los tribunales y la Fiscalía actúan con contundencia ante la falsificación de documentos oficiales.

El caso de la A-33: un vehículo abandonado y un dueño reincidente

Los hechos que han motivado esta reciente sentencia ocurrieron en septiembre de 2020. Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico localizaron un vehículo estacionado en el arcén de la autovía A-33, a la altura del término municipal de Blanca. Durante la inspección rutinaria, los agentes verificaron que la pegatina adherida a la luna delantera era fraudulenta, ya que correspondía a otro automóvil diferente.

Tras las investigaciones pertinentes, se descubrió que el propietario del coche ya contaba con antecedentes penales. En marzo de 2014, un juzgado de lo Penal de Albacete lo había condenado a trece meses de prisión y multa por un delito de falsificación de documentos públicos, entre otros cargos. Esta circunstancia de reincidencia agravó su situación procesal. A pesar de los intentos de la defensa por desvincular al acusado de los hechos, la sentencia considera probado que el titular del vehículo es responsable del uso del distintivo falso hallado en el parabrisas.

Estrategias de defensa fallidas: la excusa del compañero de piso

Durante el proceso judicial, el acusado intentó eludir su responsabilidad penal argumentando que él no se encontraba en posesión del vehículo en el momento del hallazgo. Su defensa alegó que el coche había sido utilizado por un supuesto compañero de piso, mientras él se hallaba en Bilbao buscando empleo. Según su versión, resultaba imposible que él hubiera abandonado el turismo en la autovía murciana. Asimismo, argumentó en su recurso que el tipo penal castiga a quien "hace uso" del documento falso y que, al no haber sido detenido conduciendo, no procedía la condena.

Dichos argumentos fueron desestimados en su totalidad por la Audiencia Provincial. El tribunal consideró que la versión ofrecida carecía de credibilidad, principalmente porque el acusado no aportó dato alguno que permitiera la identificación del supuesto compañero de piso. La falta de pruebas para sustentar su coartada, sumada a la titularidad del vehículo y a sus antecedentes, llevó a los magistrados a confirmar la sentencia condenatoria. Queda patente que atribuir la culpa a terceros no identificados es una estrategia ineficaz ante la evidencia documental y policial.

La pegatina de la ITV es un documento oficial

Resulta crucial entender la naturaleza jurídica del distintivo de la ITV para comprender la magnitud de la sanción. El Tribunal Supremo sentó jurisprudencia hace pocos años al determinar que la pegatina de la ITV tiene la consideración de documento oficial o público. Por tanto, su manipulación, falsificación o uso indebido en un vehículo diferente al autorizado encaja en el delito de falsedad documental, recogido en el artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.

Las consecuencias de esta infracción van mucho más allá de una sanción económica administrativa. Mientras que circular con la ITV caducada conlleva una multa de 200 euros (sin retirada de puntos), portar una etiqueta falsa puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses. La justicia busca con esto proteger la fe pública y la seguridad del tráfico, impidiendo que vehículos que no han pasado los controles técnicos obligatorios circulen aparentando legalidad. Cualquier conductor debe ser consciente de que intentar engañar a las autoridades con un adhesivo manipulado puede terminar en una condena penal firme, como ha ocurrido con el protagonista de este caso en Murcia.