Juan Carlos Toribio, exagente de la Guardia Civil, crítico con el dinero recaudado por la DGT: "Ni Hacienda lo sabe"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya está lista para una de las fechas más importantes del año: la operación Navidad. Miles de conductores de todas partes de España abandonarán su lugar de residencia habitual para disfrutar de las navidades junto a familiares y amigos en su ciudad natal. Los días previos a Nochebuena y Nochevieja serán los de más movimiento en las carreteras de toda España.

Una época perfecta para que la DGT sigue aumentando las arcas con sanciones de conductores temerarios. A lo largo del año, el máximo organismo de tráfico de España recauda un sinfín de millones de euros a basa de multas de tráfico. Según los últimos datos, hace dos años, se contabilizó que cada día se conseguía recaudar una cifra superior al millón de euros.

La opinión de un exagente

La DGT hace oficial a finales de año la cantidad de dinero que ha recaudado a base de multas. El año pasado se impusieron cerca de 4,4 millones de sanciones, lo que se tradujo en una recaudación total de 539.985.552 euros. Esta cifra superó a la registrada el año anterior y mantiene la tendencia al alza desde el año de la pandemia. Una cantidad de dinero bastante alta que, si se invierte de buena manera, puede servir de gran utilidad.

Respecto a este tema, hay una pregunta que merodea la cabeza de muchos conductores que son sancionados: ¿Dónde acaba el dinero que recauda la DGT con las multas de tráfico? Esta es la cuestión que ha puesto sobre la mesa un exagente de la Guardia Civil, Juan Carlos Toribio, en una entrevista de JF Calero en el canal de YouTube de carwow. En una entrevista, ha asegurado que no es un problema que desconozcan únicamente los ciudadanos españoles, sino que la Guardia Civil tampoco lo conoce.

"No se sabe. Hacienda tampoco lo sabe. Estamos hablando de auditorías de cuentas del año del que queráis. Cogemos las de 2024. Cuando nosotros empezamos a denunciar, que en el BOE se publicaba en el mes de enero, la Auditoría de Cuentas de la DGT con el fracaso de las cuentas que incluso llego a decir el Ministerio de Hacienda la DGT se negaba a entregar los documentos a los auditores", explica el exagente de la benemérita.

"Cuando nosotros comenzamos a denunciar eso, lo único que conseguimos no es que mejorarán las cuentas sino que ocultarán información. Ya no iba por el BOE se pasó a transparencia. Tenemos un intangible de ciento y pico millones de euros, concretamente de 700 millones de euros. De esta cifra, habrá 600 que no están acreditados", comenta.

Otro de los puntos más conflictivos, según expone Toribio en la entrevista, son las tasas de la ITV: "Durante años no han coincidido los vehículos que pasan la inspección con las tasas que figuran como recaudadas. Los auditores decían literalmente que esto no cuadraba. No coinciden las ITV realizadas con el dinero ingresado", denuncia.