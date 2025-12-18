La DGT avisa a los conductores: estos son los únicos vehículos exentos de colocar la baliza V16

Más seguridad vial
Helena Ros
A partir del 1 de enero de 2026 entra en vigor el uso de la baliza V-16 en los vehículos españoles, pero a los conductores les siguen surgiendo dudas sobre su obligatoriedad. La Dirección General de Tráfico ha aclarado que ocurre con los vehículos descapotables y cómo deben actuar los conductores de estos coches.
Según explican desde la DGT, los coches descapotables con capota de lona, los vehículos con carrocería de aluminio y las motos no están obligados a colocar la baliza V-16 en el techo, ya que este tipo de superficie impide la fijación magnética del dispositivo. Sin embargo, el organismo de tráfico insiste en que baliza es obligatoria para la mayoría de vehículos y debe colocarse en caso de avería o accidente.
¿Dónde colocar la baliza V-16 si no puede ir en el techo?
La normativa indica que el sistema de emergencia debe situar en el punto más lato del vehículo, siempre y cuando sea posible (preferiblemente en el techo). Sin embargo, cuando esto no es viable Tráfico permite colocarla en la parte más alta del lateral del conductor, siempre que haya una superficie metálica para la sujeción del dispositivo de emergencia.
La parte superior de la puerta del conductor, el capó delantero o trasero e incluso en la zona alta del limpiaparabrisas, son algunas de las alternativas permitidas para colocar la baliza V-16.
Visibilidad
Desde Tráfico recuerdan que la gran ventaja de la V-16 conectada a con la plataforma DGT 3.0 es su visibilidad virtual, ya que esta permite llegue a los centros de gestión de tráfico y se puede avisar rápidamente al resto de usuarios de la vía sobre la incidencia que hay en la carretera por la que circulan.
Este sistema busca proteger a los conductores españoles y reducir los atropellos, ya que en España cada año fallecen alrededor de 25 personas al bajar del vehículo para señalizar una incidencia en la carretera. Para facilitar su uso en vehículos con dificultades de colocación, diferentes empresas ya comercializan soportes con ventosa u otro tipo de sujeciones.
Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, "la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia”.
