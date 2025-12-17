Pere Navarro, director general de Tráfico, intenta calmar la polémica con las nuevas balizas V16, pero insiste: "No va a haber prórroga"

El calendario avanza inexorablemente hacia el 1 de enero, una fecha marcada en rojo para todos los propietarios de vehículos en España. Este día supone el adiós definitivo a una herramienta que ha acompañado a los conductores durante décadas: los triángulos de emergencia. Su relevo lo toma un dispositivo tecnológico mucho más avanzado y seguro, la baliza V16, cuya implementación ha generado incertidumbre entre la ciudadanía. Ante la creciente inquietud sobre la normativa, los plazos y las posibles sanciones, Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha intervenido públicamente para zanjar especulaciones y aclarar el escenario que viviremos en las carreteras españolas.

La transición hacia este nuevo modelo de señalización responde a una necesidad urgente de mejorar la seguridad vial. El objetivo principal radica en evitar que los conductores deban abandonar el habitáculo en caso de avería o accidente, una acción que históricamente ha provocado atropellos mortales. Además de su señal luminosa, el dispositivo destaca por su capacidad de comunicar la posición del vehículo a la nube de la DGT 3.0, permitiendo avisar en tiempo real a otros usuarios de la vía a través de paneles variables y navegadores integrados.

La fecha se mantiene inamovible

Existe una duda generalizada sobre la posibilidad de que la administración otorgue un tiempo extra para la adaptación. Pere Navarro ha sido tajante al respecto durante su intervención en los medios: cualquier esperanza de aplazamiento debe descartarse. La normativa emana de un Real Decreto aprobado en el año 2021, lo que significa que el sector y los usuarios han tenido cuatro años para prepararse. Postergar la decisión hasta julio, según razona el director, únicamente serviría para encontrarse con la misma problemática unos meses después, sin resolver la cuestión de fondo.

La firmeza en el cumplimiento de los plazos es absoluta. Resulta inviable plantear una prórroga cuando el objetivo es modernizar el parque móvil y salvar vidas mediante la tecnología. Por tanto, el cambio de paradigma en la señalización de emergencias se hará efectivo con el cambio de año, consolidando la baliza V16 conectada como el estándar único y obligatorio para indicar incidencias en la calzada.

Pedagogía frente a la imposición de multas

El temor a recibir sanciones económicas el primer día del año es una de las grandes preocupaciones de los conductores. Frente a esta inquietud, el máximo responsable de Tráfico ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. La estrategia de la DGT no se basará en una campaña recaudatoria inmediata. Los agentes de la autoridad actuarán con flexibilidad y sentido común durante los primeros compases de la medida.

La prioridad durante esta fase inicial será informar y concienciar a la población, relegando la sanción a un segundo plano. El propósito es lograr que, a lo largo del año, el uso del dispositivo se consolide de forma natural entre los ciudadanos. Pere Navarro ha aclarado también el procedimiento de vigilancia: los cuerpos de seguridad evitarán detener vehículos con el único fin de comprobar la tenencia del dispositivo. Las multas no son el objetivo, sino la integración efectiva de una tecnología que protege a las personas.

Desafíos de cobertura y privacidad de datos

Otro de los frentes abiertos es la viabilidad técnica del sistema, especialmente en infraestructuras complejas como los túneles. Si bien es cierto que la conectividad en estos tramos no siempre es óptima, la administración trabaja en planes de desarrollo para extender la red. Aun así, la transmisión de datos que realiza la baliza es extremadamente ligera y sencilla, al no enviar imágenes ni archivos pesados, lo que facilita su funcionamiento incluso en zonas con señal débil. Allí donde exista cobertura, la conexión será inmediata.

Finalmente, la privacidad ha suscitado recelos ante el temor de una vigilancia constante "Big Data". La respuesta oficial desmiente categóricamente cualquier intento de control continuo. El dispositivo permanece inactivo y apagado hasta que el usuario lo enciende por necesidad. La geolocalización se activa exclusivamente para señalar el punto del incidente. La administración desconoce quién ha comprado la baliza, la matrícula del coche o el modelo del mismo. Únicamente se recibe una señal anónima que alerta de un peligro en la carretera, garantizando así la privacidad total del conductor mientras se mejora la gestión de las emergencias.