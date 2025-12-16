Cuidado con la nueva campaña de Navidad de la DGT: a cualquier hora y en cualquier lugar

Diciembre es sinónimo de celebración, reencuentros y, inevitablemente, un aumento considerable de los desplazamientos por carretera. Ante este escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido blindar la seguridad vial con una campaña especial de alta intensidad que arranca este mismo lunes. El objetivo es claro: erradicar el consumo de sustancias psicoactivas al volante durante unas fechas críticas. Hasta el próximo 21 de diciembre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán la vigilancia, estableciendo puntos de verificación aleatorios en cualquier tipo de vía y, lo que es más importante, en cualquier franja horaria.

Esta operación disuasoria busca frenar una estadística que sigue siendo preocupante. Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas representa uno de los factores de riesgo más elevados y letales en nuestro país. Tráfico mantiene estas iniciativas como una herramienta imprescindible, pues la percepción del riesgo a menudo disminuye entre copa y copa durante las festividades. La estrategia se basa en la omnipresencia: cualquier conductor puede ser requerido para someterse a las pruebas en el momento menos esperado, rompiendo así la falsa sensación de impunidad en trayectos cortos o carreteras secundarias.

Una realidad estadística devastadora que exige acción inmediata

Los datos respaldan la necesidad de esta ofensiva. Informes recientes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses arrojan luz sobre una tragedia silenciosa: casi la mitad, concretamente un 48% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico durante 2024, presentaban restos de alguna sustancia tóxica en su organismo. Estas cifras evidencian que, pese a las campañas de concienciación previas, el mensaje aún no ha calado en un sector significativo de la población conductora.

Cristóbal Cremades, jefe provincial de Tráfico de Madrid, ha puesto el acento en la gravedad de la situación. Según sus declaraciones, el alcohol se mantiene firme como la segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros mortales. Su presencia se detectó en el 12% de los accidentes con víctimas del último año y, de forma más alarmante, en el 28% de aquellos que resultaron en fallecimientos. Hablamos de 273 casos asociados directamente al consumo, lo que supone un incremento de 27 muertes respecto al año anterior. Frenar esta tendencia alcista es la prioridad absoluta del organismo.

Un despliegue sin precedentes: 35.000 pruebas diarias

La intensidad de la campaña será notable. El organismo dirigido por Pere Navarro ha planificado la realización de aproximadamente 35.000 pruebas de alcohol y drogas diarias en todo el territorio nacional. Este esfuerzo logístico coincide estratégicamente con los días previos a la Navidad, semanas marcadas en rojo en el calendario por la proliferación de cenas de empresa y reuniones de amigos.

Para lograr una cobertura total, la DGT ha cursado una invitación formal a las policías locales de los ayuntamientos. La colaboración de los cuerpos municipales resulta vital, ya que permite realizar la vigilancia en el origen mismo del consumo, es decir, en las zonas urbanas y de ocio. Detectar a un conductor ebrio antes de que salga a la carretera abierta evita una mayor exposición al riesgo para el resto de usuarios. Experiencias previas en estas mismas fechas arrojan un saldo de entre 300 y 400 positivos diarios, una cifra que las autoridades esperan reducir apelando a la responsabilidad individual y colectiva.

Hacia la 'tasa cero': el cambio normativo que se avecina

Mientras los alcoholímetros trabajan a destajo en las carreteras, en los despachos se ultima un cambio legislativo histórico. España avanza hacia una modificación de la Ley de Tráfico que endurecerá drásticamente los límites permitidos. La rebaja de los límites de alcoholemia es una aspiración largamente reclamada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y cuenta con un amplio respaldo social. La propuesta busca establecer el máximo general en 0,20 gramos de alcohol por litro de sangre (y 0,10 en aire espirado), sustituyendo el actual 0,5.

Esta medida, que en la práctica equivale a una tolerancia casi nula o "tasa cero", emula el éxito de modelos escandinavos. Países como Noruega y Suecia aplicaron restricciones similares en los años 90, logrando reducir la siniestralidad mortal en un 8%. Aunque la tramitación parlamentaria ha impedido que la norma entre en vigor este año, posponiendo su aplicación efectiva previsiblemente hasta 2026, la DGT ya trabaja con la mentalidad de que el único nivel seguro al volante es 0,0. "Resulta inaplazable; es un tema de salud pública", afirmó el ministro meses atrás, recordando que todos compartimos la responsabilidad de que esta lacra desaparezca de nuestras vías.