València acaba con la impunidad de los conductores turistas: se les tomará la matrícula y no se librarán de la multa

Si tenías el domicilio en Borriana, Finestrat o cualquier otro municipio valenciano que no fuera València podías circular por el Cap i Casal en coche con la garantía de que gozabas de bula para ser moroso en caso de multa. De eso hace unos cuantos años. Luego, la carta blanca para saltarse las normas de circulación sin miedo a que el bolsillo se resintiera se redujo a los extranjeros, turistas o no, con residencia oficial fuera de España. Es materialmente imposible cobrar las penalizaciones por infracciones de circulación en la capital a quienes visitan la ciudad y navegan con un coche de alquiler o en su propio vehículo si tienen domicilio extranjero.

Pero esa impunidad tiene los días contados. A partir del próximo 2 de enero, el Ayuntamiento de València contará con una herramienta para perseguir a los deudores de multas aunque estos residan en Malasia o en Sudáfrica. El consistorio valenciano ha suscrito un contrato con la empresa Nivi Spa, especializada en la gestión de multas e impagos de extranjeros para que se encargue de la recaudación de estas multas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento que preside María José Catalá ha decidido que el consistorio se adhiera al servicio adjudicado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a esta empresa el 18 de octubre de 2022 dentro de un acuerdo marco al que pueden sumarse las entidades locales que lo deseen. De momento son unos doscientos ayuntamientos y diputaciones (que prestan asistencia a localidades) de toda España los que se han incorporado, según han explicado desde la firma concesionaria.

Correr con los gastos y 38% de comisión

El contrato de València con la gestora de la recaudación por extranjeros morosos tendrá dos años de vigencia (2026 y 2027) y estipula que Nivi Spa prestará toda la asistencia técnica y colaboración hasta que el infractor ingrese el dinero en la cuenta del ayuntamiento. A cambio, la adjudicataria percibirá el 38% del importe efectivo de la recaudación. Si no cobra el Ayuntamiento, tampoco lo hará la empresa. La mercantil asume por contrato todos los gastos de los trámites internacionales para gestionar el cobro de las denuncias.

La rendición de cuentas se hará mensualmente, según han contado a este diario las mismas fuentes. La firma concesionaria está ya pagando, según las bases de la licitación que ganó, un máximo de 300.000 euros al año a la FEMP como una especie de canon por el contrato. La decisión de que la capital valenciana se beneficie de ese acuerdo con entidades locales ha sido posible porque el consistorio firmó el 29 de diciembre de 2015 su adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, que permite abaratar y racionalizar servicios.

Cuestión de igualdad y disuasión

En las condiciones asumidas por la empresa y la FEMP, en ese acuerdo marco, se establece que la gestora de multas correrá entre otros, con los gastos de notificaciones (con los formatos postales debidamente homologados en el país del infractor), certificaciones, servicio de atención en cualquier idioma o identificación de matrículas, en el caso de que haya que localizar al titular del vehículo a partir de la foto de la cámara de tráfico. ¿Y sale a cuenta, al ayuntamiento y a la empresa, hacer todos los trámites para cobrar, por ejemplo, una multa de 100 euros a un ciudadano residente en Pekín?

“No solo es cuestión de dinero, también de igualdad; no puede ser que un vecino de València o un español pague por sus infracciones y un no residente se libre”, comentan desde la empresa. Subrayan, además, que tiene un efecto disuasivo porque no sale gratis saltarse las normas.

Cobertura como Administración

La adjudicataria tiene cobertura jurídica para intervenir en todo el proceso hasta el cobro dado que en la práctica actúa, bajo el paraguas de la FEMP, como una extensión de la Administración, un servicio externalizado. Por eso puede, por ejemplo, acceder a los datos personales, incluso bancarios, facilitados por un turista a una empresa de alquiler de coches o a la base de datos de la DGT.

La identificación de matrículas será más fácil en el caso de vehículos de la Unión Europea, porque la UE cuenta con una base de datos al servicio de los Estados miembros, en la que se puede identificar matrículas en caso de vehículos multados por una de las ocho infracciones que se consideran graves por las consecuencias que acarrean. Exceso de velocidad, saltarse un semáforo en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas o no llevar casco o cinturón, entre otras.