La respuesta de la DGT tras la acusación de Facua de "fraude masivo" por las balizas V-16: "Desde el primer momento..."

Facua-Consumidores en Acción ha acusado este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara".

Según ha explicado el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, Facua ha detectado "irregularidades" en la venta de estas balizas que "se están anunciando como 'homologadas por la DGT' y utilizando su logotipo, sin aclarar que no sirven a partir del 1 de enero". "Ningún consumidor en su sano juicio compra una baliza de este tipo si sabe que no va a ser útil", ha declarado.

Respuesta de la DGT

Ante estas acusaciones, la DGT aclara que “desde el primer momento se ha recomendado a los consumidores que consultasen la web para comprobar que la baliza está conectada al sistema antes de comprarla”.

"No vale simplemente decir 'infórmate en la web de la DGT de cuáles son las balizas que valen a partir de enero’”, ha protestado Facua, añadiendo que “la DGT debería haber enviado un comunicado que nos llegue a nuestras casas en el que nos aclare cuál es la obligación que entra en vigor el 1 de enero".

Vulnera tres normas distintas

El portavoz de Facua ha indicado que estas balizas no homologadas se pueden usar hasta el próximo 31 de diciembre como mecanismo complementario al triángulo de señalización obligatorio y ha advertido de que la "falta de aclaración" sobre su conectividad con la DGT es "un acto de engaño" y vulnera tres normas distintas, según recoge Europa press.

Desde la organización avisan de que vulnera el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal; los artículos 20 y 60 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios que obligan a informar al consumidor sobre las características esenciales de las balizas y de facilitarle información relevante, veraz y suficiente; y el propio Real Decreto que regula las balizas.

"Ocultan que no está conectada con la DGT porque saben que muchos consumidores van a picar, van a morder el anzuelo y van a comprar un producto que no les va a servir a partir del 1 de enero. Están incurriendo en un acto de engaño", ha asegurado, para después aclarar que "un consumidor tiene legalmente el derecho a devolver esta baliza".