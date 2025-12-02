Se acerca la fecha del uso obligatorio de la baliza conectada V16, pero la DGT avisa: "Las multas no empezarán..."

La entrada al nuevo año está cada vez más cerca y, con él, nuestra propia lista de metas para el año que se acerca.

Sin embargo, esta vez la DGT se ha adelantado y nos ha puesto la primera tarea para la lista de deberes de 2026: a partir del 1 de enero, “el dispositivo V-16 conectado será el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados y sustituirá a los triángulos”.

Por este motivo, ya tenemos un producto asegurado en nuestra cesta de Navidad, porque en menos de un mes la luz será obligatoria.

25 personas fallecen al año

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), cada año mueren atropelladas unas 25 personas por haberse bajado del vehículo, con lo cual, “la nueva normativa nace para evitar estos riesgos y reducir la exposición”.

La DGT ha informado, durante las últimas semanas, sobre la implementación de este nuevo dispositivo, pero no ha sido suficiente para evitar la oleada de noticias falsas que han surgido alrededor de la nueva baliza.

Por eso mismo, el director general de la DGT, Pere Navarro, ha querido aclarar algunas dudas sobre la baliza V-16 en el VII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible.

Objetivo: consolidar el sistema

El primer bulo que ha querido desmentir es sobre que los agentes empezarán a multar, el mismo día de su implementación, por no llevar la nueva luz.

Navarro ha explicado que “las multas no empezarán de golpe, serán flexibles durante un tiempo, informando”, porque el objetivo es “consolidar este sistema”.

Aun así, el director de Tráfico también ha añadido que la medida no contará con prórrogas, ya que “se anunció hace cinco años”.

Las mismas multas que con los triángulos

El segundo bulo por desmentir ha sido en relación con el importe correspondiente a las multas. Aquellos conductores que no lleven la baliza obligatoria se exponen a una multa leve. Concretamente de 80 euros; la misma sanción económica para aquellos que no llevaban los triángulos de preseñalización. Y no comportan pérdida de puntos.

Navarro también ha aclarado que no se multará por “falsos avisos” a la DGT, es decir, si se activa la baliza por error.

¿Cómo funciona el nuevo dispositivo?

La baliza funciona al ser activada manualmente. El dispositivo de preseñalización de emergencia emite una luz intermitente y geolocaliza la posición del vehículo, para enviarla a la plataforma DGT 3.0.

La información enviada a la DGT servirá para alertar al resto de conductores de que hay un vehículo averiado o un accidente en la carretera por donde circulan. Esta información se compartirá a través de paneles de mensaje variable, navegadores y aplicaciones móviles.

Esto significa que la baliza V-16 sirve para poner en aviso al resto de usuarios, pero no sirve para solicitar ayuda. Por eso, el conductor tendrá que llamar a emergencias o a la compañía de seguros si lo necesita, porque la baliza no puede hacer trámites de manera independiente. “Una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos”, añade Navarro.

Datos anónimos para no rastrearnos

Otro bulo muy repetido sobre el tema ha sido el de la geolocalización. Distintos usuarios en internet han afirmado que la DGT implementa la obligatoriedad de la baliza "para tenernos controlados".

Ante estas mentiras, el organismo dependiente del Ministerio del Interior ha explicado que “los datos que emite la V-16 son anonimizados”, con lo que la DGT solo conoce la ubicación del vehículo inmovilizado “cuando la baliza está activada” y “no es necesario descargarse ninguna aplicación ni dar datos personales”.

A pesar de que el director de Tráfico ha asegurado que el dispositivo supone “un salto adelante que nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial”, existen distintas críticas a este nuevo método de preseñalización.

¿Qué utilizan nuestros países vecinos?

Lejos de convertirnos en el ejemplo europeo a seguir en términos de seguridad vial, otros países europeos optan por no usar las balizas físicas.

En países como Alemania, Italia o Francia hace años que utilizan un sistema gratuito llamado Traffic Message Channel (TMC). Este sistema informa de incidencias en carretera, pero directamente en los navegadores GPS y los sistemas multimedia del coche, tal y como ya ha informado EL PERIÓDICO.

Estos avisos se transmiten a través de la radio FM y son los navegadores quienes decodifican las señales. De este modo, no es necesario que los conductores tengan un dispositivo extra, ni tampoco que asuman un gasto más.

Coches poco modernos

Entonces, si media Europa utiliza este sistema, ¿por qué en España optamos por un sistema diferente?

El primer motivo es porque la mayoría de conductores no tiene un coche lo suficientemente moderno como para tener integrado un navegador capaz de descodificar mensajes de TMC; aunque eso tendría solución porque los navegadores más famosos, como el de TomTom o Sony, son capaces de decodificar estos contenidos.

Infraestructuras poco desarrolladas

El segundo motivo es que solo hay una única emisora capacitada para emitir los mensajes necesarios: RNE3.

El aspecto desfavorable de esta emisora es que es de ámbito nacional, por lo que su capacidad de emitir avisos se limita a carreteras, autovías y autopistas dependientes del Estado (DGT). Esto significa que no está capacitada para enviar alertas locales y regionales.

Sin embargo, el problema tiene una solución de lo más económica: una actualización que supone 80 euros para la operadora de radio y cuesta cero euros para los usuarios.

Aunque el sistema TMC no reemplaza totalmente a las balizas (porque no señaliza físicamente una avería en la carretera), sí cumple con la función de avisar al resto de conductores.

Además, las V-16 solo se muestran en paneles de la DGT o en coches con conectividad.

Con todo, algunos usuarios ya están criticando que la DGT ejecute un cambio que cuesta dinero para el usuario si existe una alternativa que es gratuita.