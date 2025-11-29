Seguridad vial
Jorgelina Expósito desvela su mala experiencia con la baliza V16: "Su luz duró exactamente 15 minutos de los 90 que tuve que esperar"
Una avería en plena tormenta reabre el debate sobre el nuevo dispositivo: "Lo dicho, un despropósito"
¿Está mi baliza v16 homologada y cumple con los requisitos de la DGT? Las claves del nuevo dispositivo obligatorio y cómo saber si tiene sistema de geolocalización
La DGT desmiente 10 bulos sobre las balizas V-16: no registran la velocidad, no vale cualquiera conectada y sirven para viajar al extranjero
La imposición futura de las balizas V16 como sustitutas de los tradicionales triángulos de emergencia vuelve a estar en el punto de mira.
Una nueva experiencia compartida en LinkedIn por la asturiana Jorgelina Expósito ha puesto de manifiesto las dudas sobre su fiabilidad en situaciones reales.
Reventón de neumático y susto bajo la tormenta
Expósito relata que sufrió un percance mientras conducía un coche de empresa “nuevo, totalmente equipado y en perfecto estado” por una carretera asturiana. Una piedra en mitad de la calzada, invisible debido al diluvio, provocó el reventón de un neumático y la dejó detenida en una zona complicada.
“Afortunadamente, no pasó nada, pero me llevé un buen susto… y un gran cabreo”, explica.
La baliza V16: encendida… pero solo durante 15 minutos
La conductora decidió utilizar la baliza V16, un dispositivo luminoso que será obligatorio próximamente.
Sin embargo, según relata, el aparato solo funcionó durante 15 minutos, a pesar de que el protocolo establece que debería mantenerse encendido durante mucho más tiempo.
“Aunque veáis en la foto la baliza iluminada, su luz duró exactamente 15 minutos de los 90 que tuve que pasar bajo la lluvia”.
Expósito atribuye el fallo a dos problemas:
- La batería agotada, incluso sin haberla utilizado previamente.
- La falta de conexión con la DGT, especialmente en zonas montañosas sin buena cobertura.
“La baliza se queda sin pila [la mera conexión, sin uso, parece que la gasta] y la conexión con la DGT no estuvo, ni se la esperó”, lamenta.
Precedentes
La afectada ya había detectado señales de alarma días atrás. Primero, al ver un coche averiado debajo de su casa con la baliza puesta pero sin luz. Y después, al leer un artículo que advertía sobre fallos en la comunicación entre estos dispositivos y la plataforma de Tráfico.
Imanes que no se adhieren a coches modernos
Otro de los problemas que señala es el problema que supone colocar la baliza en el techo del vehículo, a pesar de los imanes que llevan.
Sin embargo, Expósito recuerda un detalle evidente: “La mayor parte de la carrocería de los coches modernos es de plástico… e inmune al imán de la baliza”.
Pilas, repuestos y multas
Tras su mala experiencia, plantea varias incógnitas que, según afirma, siguen sin resolverse:
- ¿Habrá que llevar pilas de repuesto?
- ¿Cada cuánto habrá que sustituirlas?
- ¿Qué ocurre si la baliza falla incluso con baterías nuevas?
- ¿Quién atiende al conductor si no hay conexión con la DGT?
Expósito teme que la falta de claridad acabe generando sanciones injustas: “No me cabe la menor duda de que las multas por el uso inadecuado de balizas descargadas van a ser astronómicas”.
El triángulo sigue siendo el recurso final
Ante los fallos del dispositivo, la conductora tuvo que recurrir al método tradicional: “Al final, tuve que usar el triángulo de toda la vida, encender las luces de emergencia y esperar a la asistencia".
Jorgelina finalmente llegó a su destino, Cangas del Narcea (Asturias), aunque con evidente frustración: “Lo dicho, un despropósito”.
