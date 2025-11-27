Las misteriosas bolas naranjas de los cables eléctricos: qué son y así salvan vidas

Es habitual ver, en los viajes por carretera, unas esferas de color naranja colgadas en los cables de alta tensión o de telefonía, sobre todo en zonas rurales o cercanas a aeropuertos.

Sin embargo, no tienen nada que ver con la electricidad: se trata de una medida de seguridad.

¿Para que sirven?

Estas esferas se llaman balizas de señalización y se utilizan para señalar los cables de alta tensión que, por su delgadez, pueden llegar a ser invisibles para un piloto que vuela a baja altura.

De este modo, las balizas pueden evitar accidentes por colisión de helicópteros, aviones de fumigación o avionetas.

Por ejemplo, es habitual ver balizas de señalización cerca de hospitales, para facilitar la visión a los helicópteros que trasladan heridos de gravedad.

Normativa de señalización

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) se encarga de regular el uso de las balizas de señalización e indica que “en líneas eléctricas elevadas, cables, etc., las balizas deberán ser esféricas y de diámetro no inferior a 60 cm”.

Además, también recoge que “serán identificables en tiempo despejado desde una distancia de 1.000 metros por lo menos, en caso de objetos que se vean desde el aire y 300 metros en todas las direcciones de aproximación de las aeronaves, si se trata de objetos que se vean desde tierra”.

Respecto al color de las balizas, la Aesa informa de que deberán ser de un solo color: blanco, rojo o naranja, teniendo en cuenta que tiene que contrastar con el fondo contra el cual hayan de verse.