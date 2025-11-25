Un coche incendiado corta dos carriles de la C-58 y provoca retenciones en el Nus de la Trinitat

Un coche incendiado en la C-58, en sentido Barcelona, ha obligado a cortar dos carriles al tráfico, provocando dificultades para acceder a las Rondas y a Meridiana. Una hora después de incidente, siguen registrándose 5 kilómetros de cola desde Ripollet.

También se ha cortado el carril Bus VAO, provocando una "situación vial compleja" en dirección Barcelona, según ha avisado Trànsit en la red social 'X'.

Aunque ya "se ha retirado el vehículo incendiado", todavía se están realizando las tareas de reparación, por lo que continúan cortados los dos carriles en dirección Meridiana y se registran importantes colas para acceder a la Ronda de Dalt y Litoral.