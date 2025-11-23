Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha anunciado que la pasada noche ha circulado el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional en Castellbisbal, en el nudo conocido como La Puerta a Europa y que constituye "un enclave esencial para el Corredor Mediterráneo", según Adif. En concreto, Puente ha remarcado que se han hecho pruebas "por los 12 kilómetros de enlace ferroviario a la Seat en Martorell como preparación hasta la puesta en servicio".

Hace unos días, el ministro ya remarcó en el encuentro empresarial de "Quiero Corredor" que "el 100% de los tramos del Corredor Mediterráneo están ya en marcha" y añadió que "en los dos últimos años hemos invertido 2.600 M€. Cada vez está más cerca viajar en alta velocidad desde Almería a la frontera francesa".

Hace unos meses Adif finalizó una de las fases más complejas para la adaptación al ancho estándar del nudo ferroviario de Castellbisbal, que permite avanzar en las conexiones con las regiones por las que discurre el Corredor Mediterráneo y con Europa. De esta forma, ponía las nuevas infraestructuras a disposición de los operadores de transporte de mercancías y de viajeros

En concreto, se remodeló la cabecera norte de la estación en sus enlaces hacia el nudo de Mollet, Barcelona por Molins de Rei y el Port de Barcelona a través de Can Tunis y se hizo la renovación de vías para el posterior despliegue del tercer carril, además de la instalación de nuevos equipamientos de vía y sistemas de señalización, electrificación, gestión del tráfico, comunicaciones y cambio de software

Gracias a esta actuación han empezado a circular los servicios ferroviarios de mercancías en ancho internacional desde el complejo de Seat Martorell en dirección a Francia por el ramal Castellbisbal-Mollet. El siguiente paso es el enlace con la Línea de Alta Velocidad, así como con el Port de Barcelona.

Además, Adif impulsará las conexiones en el eje mediterráneo hacia el norte y el sur, al enlazar en ancho estándar la red ferroviaria entre el Nudo de Castellbisbal y la frontera francesa, con los trayectos entre el Nudo de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders y Martorell, así como con las regiones por las que discurre el Corredor Mediterráneo.