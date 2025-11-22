Un conductor graba una temeridad al volante que casi acaba en accidente en Zaragoza
Ocurrió en una de las vías más transitadas de la capital aragonesa
Luis Alloza
Cada vez son más los conductores que instalan cámaras en sus vehículos para filmar todo lo que ocurre, sobre todo para que, en caso de accidente, sea más sencillo discernir de quién es la culpa y que sirva como prueba incriminatoria o exculpatoria.
Por suerte, en este caso, no hubo que lamentar ningún golpe, pero por los pelos. En Cesáreo Alierta en sentido pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza y, tras salir del túnel que discurre por debajo de Camino Las Torres, se juntan numerosos carriles antes de la rotonda de San José.
Ese es un punto conflictivo por la cantidad de vehículos que pasan al día, por los autobuses urbanos y porque hay mucho barajeo de coches antes del semáforo. Unos quieren ir hacia San José, otros a Las Fuentes y otros continuar recto en dirección Príncipe Felipe.
En el vídeo, tras salir del túnel, el vehículo se acerca por su carril y a una velocidad normal hacia el semáforo y, de repente, una furgoneta comete varias ilegalidades e imprudencias. La primera, saltarse un espacio cebrado (que actúa como línea continua); la segunda, cambiarse dos carriles de golpe; y la tercera, hacerlo sin mirar. Si hubiera respetado y se hubiera cambiado más adelante de carril debía respetar el ceda el paso, cosa que no hizo.
Se mete directamente en el carril del coche que graba, que tiene que reaccionar en décimas de segundo cambiándose al carril izquierdo para evitar el golpe, con la gran suerte de que no circulaba nadie por ahí.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
- En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
- Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
- Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?