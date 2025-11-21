Este es el radar fijo que más multa en Girona: más de 6.000 sanciones en tres meses

Movilidad
El exceso de velocidad sigue siendo una de las infracciones más habituales en España. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene su vigilancia con sanciones más estrictas para quienes superen los límites establecidos.
Y es que la DGT cerró 2024 con un récord en la recaudación por sanciones. Según los datos oficiales, el organismo ingresó 539.985.552 euros, la segunda cifra más alta de su historia. En total, se formularon 5.413.507 denuncias, lo que supone un incremento del 5,14% respecto al año anterior.
En este contexto, en ciudades como Girona -que, además, encabeza la tasa de delitos de tráfico-, el ayuntamiento decidió instalar en agosto cuatro radares nuevos.
Estos se ubican en zonas de cuatro barrios que concentran un gran número de accidentes, que tienen colegios cerca o donde se denuncian constantes excesos de velocidad.
Ubicación de los radares
Los sensores se ubican en el Carrer de Pedret, a la altura del número 146; en la Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, delante del colegio de los Maristes; en el Carrer del Riu Güell, cerca del número 166 y en el cruce entre la calle de Barcelona y el Carrer de la Creu.
En los dos primeros puntos, la velocidad máxima permitida es de 30 km/h, mientras que en los otros dos es de 40 km/h.
En poco más de tres meses, comprendidos entre el 13 de agosto y el 17 de noviembre, los cuatro radares fijos han 'cazado' a 13.276 conductores cometiendo alguna infracción, lo que supone una media de casi 137 multas diarias.
El radar que más multa
Además, la cámara situada en la Avinguda de Josep Tarradellas i Joan es la más activa y ya acumula 6.504 multas a pesar de haber estado unos días fuera de servicio en septiembre.
El de Pedret es el segundo que más infracciones detecta con el 41% del total (5.470 multas). Ambos concentran el 90% de las denuncias.
Los dispositivos de la calle de Barcelona y del Riu Güell van por detrás, con 702 y 600 sanciones respectivamente.
Las multas varían según el límite de velocidad de la vía y la magnitud de la infracción cometida. Las sanciones económicas van desde 100 euros sin pérdida de puntos hasta 600 euros y la retirada de 6 puntos del carnet. En los casos más graves, incluso pueden acarrear penas de prisión.
Las sanciones por exceso de velocidad
Tal y como indica la DGT, estas son las multas y sanciones por exceso de velocidad:
- Superar entre 1 y 20 km/h el límite se considera una infracción grave y se aplica una multa de entre 100 y 300 euros, pero sin pérdida de puntos.
- Exceso de entre 21 hasta 30km/h: multa de 300 euros y retirada de 2 puntos del carnet.
- Superar entre 31 y 40km/h el límite de velocidad: sanción económica de 400 euros y pérdida de 4 puntos.
- Exceso de más de 40 km/h: multa económica de 500 euros y pérdida de 6 puntos.
- Exceso de más de 50 km/h: multa económica de 600 euros y pérdida de 6 puntos.
