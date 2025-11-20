Aquí se localizan las seis cámaras y sensores que controlan los accesos a la ZBE de Lleida

La Zona de bajas emisiones de Lleida ampliará sus restricciones a partir de enero de 2026.

Mientras que en lo que queda de año únicamente tienen prohibido entrar a la zona los vehículos sin distintivo ambiental, a partir de 2026 se le sumarán los automóviles con etiqueta B, pero solo en casos de episodio ambiental.

En 2028 ya no podrán circular los vehículos con distintivo B, sin importar la calidad del aire y, además, se amplía el número de calles, una zona que será aún mayor a partir de 2030.

Delito grave

Estas restricciones funcionan de lunes a viernes laborables, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde, un horario que, por el momento, sigue igual hasta 2030.

En el municipio, los conductores que no cumplan estas limitaciones podrían someterse a multas de 200 euros, ya que está tipificado como delito grave, según las últimas modificaciones del artículo 80 del Real decreto legislativo 6/2015. Además, estas sanciones pueden ser más elevadas para los reincidentes.

10 puntos de control

Sin embargo, según un análisis de EL PERIÓDICO publicado en marzo pasado, de las 23 ciudades catalanas de más de 50.000 habitantes, las que están obligadas por ley, solo cinco de ellas -entre las que se encuentra Barcelona- han empezado el año 2025 multando habitualmente a los conductores que se saltan las restricciones medioambientales.

Para controlar el acceso en Lleida, se pondrán en funcionamiento diez puntos de control, con 23 cámaras. Asimismo, se han instalado cuatro cámaras adicionales, cedidas por la Generalitat, y cuatro sensores en distintos puntos del municipio que leen automáticamente las matrículas.

Las nuevas cámaras

Estas cámaras se ubican en el Carrer de Sant Martí, Carrer Salmeron, Carrer Sant Ruf y Carrer del Bisbe.

Los sensores, en cambio, están situados en el Carrer del Bisbe Irurita, en l’Antiga Església Sant Martí, en la Avinguda Estudi General y en el Carrer Príncep de Viana.

Límites definidos

En la actualidad, la ZBE de Lleida tiene unos límites claramente definidos: comprende un espacio entre l’Avinguda Blondel, Avinguda Madrid, Avinguda Catalunya, Rambla Aragó y l’Avinguda de Balmes.

Asimismo, abarca l’Avinguda Prat de la Riba, carrer Príncep de Viana, Rambla Ferran y Avinguda Francesc Macià.

De cara a 2028 se incluirán en la lista los barrios colindantes al casco histórico, que son: