Estas son las excepciones para entrar en la ZBE de Lleida con un vehículo no autorizado: horarios y formulario de inscripción

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los principales objetivos en la lucha contra el cambio climático.

Y es que respirar aire limpio en las ciudades se ha vuelto complicado, especialmente para aquellos que viven en el centro de grandes municipios.

Por ende, la Unión Europea exige cumplir unos límites de contaminación y, si se superan, elaborar planes con medidas eficaces para combatirla.

Límites de acceso

En este contexto, las administraciones públicas están impulsando políticas que promueven una movilidad más sostenible, ya que el transporte es responsable del 29% de las emisiones en nuestro país.

De aquí surge la idea de la implantación de la Zona de bajas emisiones (ZBE), una medida que limita el acceso a determinados vehículos contaminantes en las localidades de más de 50.000 habitantes.

Los horarios

Uno de estos municipios es Lleida. En enero de este año, la ciudad puso en funcionamiento la primera fase de la ZBE que, de momento, afecta a los vehículos sin distintivo ambiental.

Estos no pueden circular por las distintas calles de la ciudad incluidas en la denominada ZBE1 de lunes a viernes laborables, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde.

Se amplían las restricciones

A partir del 1 de enero del 2026, la Zona de Bajas Emisiones ampliará las restricciones de circulación: se incluirán los vehículos con la etiqueta B en caso de episodio ambiental. Es decir, en las situaciones temporales de alta contaminación del aire, por lo que, si acceden, también serán multados.

En 2028 ya no podrán circular los vehículos con etiqueta B, sin importar la calidad del aire y, además, se amplía el número de calles, una zona que será aún mayor a partir de 2030.

Las excepciones de Lleida

Sin embargo, existen algunas excepciones: los automóviles domiciliados en Lleida podrán seguir accediendo con normalidad, independientemente de su etiqueta ambiental.

Además, fuera del horario establecido, todos los vehículos podrán acceder y salir de la zona regulada, es decir, los festivos y fines de semana.

Asimismo, los no residentes que no cumplen requisitos tienen 12 accesos libres antes de que se acabe el año. De cara a 2026 y hasta finales de 2028, estos accesos ascienden a 24 por año

Las furgonetas y camiones de Distribución urbana de mercancías (Dum) no deben preocuparse por las limitaciones de circulación hasta enero de 2027. Ese año podrán entrar 52 veces en las Zonas de bajas emisiones y en 2028 se reducirá a 24 accesos.

Cómo darse de alta

Es más, los siguientes vehículos deben dar de alta el automóvil a través de un formulario del Ayuntamiento antes de circular: