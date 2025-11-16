Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente mortal

Muere un motorista de 39 años en un accidente en Canovelles

Por causas que se investigan, hubo una caída en la vía de una motocicleta y el motorista, vecino de Badalona, murió en la C-1415b en Canovelles

Un coche de los Mossos.

Un coche de los Mossos. / ACN

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un motorista murió ayer sábado por la noche después de accidentarse en la C-1415b en Canovelles (Vallès Oriental), según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). El aviso del siniestro se recibió a las 21:42 horas en el kilómetro 10,2 de la C-1415b, entre Canovelles y Caldes de Montbui. Por causas que se investigan, hubo una caída en la vía de una motocicleta y el motorista murió. Se trata de E. D. A., un hombre de 39 años y vecino de Badalona (Barcelonès). Con esta víctima, ya son 127 las personas que han perdido la vida este 2025 en las carreteras catalanas, 40 de ellas motoristas.

A raíz del accidente, se activaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y una ambulancia del SEM.

En cuanto a la afectación viaria, se cortó el vial de acceso a la C-17 en Canovelles en sentido Barcelona hasta las 23:37 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  3. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  4. Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
  5. ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
  6. De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
  7. El agujero de la escuela inclusiva: Catalunya tiene 130.000 escolares con altas capacidades sin identificar
  8. El acusado de matar a Encarnita Polo está bajo custodia policial

Muere un motorista de 39 años en un accidente en Canovelles

Muere un motorista de 39 años en un accidente en Canovelles

Los radares acaparan alrededor de dos de cada tres multas de la DGT

Los radares acaparan alrededor de dos de cada tres multas de la DGT

Vídeo | Un muerto en un accidente múltiple con tres vehículos implicados en la C-55, en el Solsonès

Vídeo | Un muerto en un accidente múltiple con tres vehículos implicados en la C-55, en el Solsonès

Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga

Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga

Un tercer accidente con camiones en seis días obliga a cortar la AP-7 en Tarragona

Un tercer accidente con camiones en seis días obliga a cortar la AP-7 en Tarragona

¿Tienes 18 años? Último día para conseguir gratis un billete de tren para recorrer Europa

¿Tienes 18 años? Último día para conseguir gratis un billete de tren para recorrer Europa

Esquiva las multas: los 39 radares que hay en Lleida están aquí

Esquiva las multas: los 39 radares que hay en Lleida están aquí

Un accidente en Bon Pastor corta dos carriles de la Ronda Litoral y provoca importantes retenciones en Barcelona