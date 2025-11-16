Muere un motorista de 39 años en un accidente en Canovelles

Un motorista murió ayer sábado por la noche después de accidentarse en la C-1415b en Canovelles (Vallès Oriental), según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). El aviso del siniestro se recibió a las 21:42 horas en el kilómetro 10,2 de la C-1415b, entre Canovelles y Caldes de Montbui. Por causas que se investigan, hubo una caída en la vía de una motocicleta y el motorista murió. Se trata de E. D. A., un hombre de 39 años y vecino de Badalona (Barcelonès). Con esta víctima, ya son 127 las personas que han perdido la vida este 2025 en las carreteras catalanas, 40 de ellas motoristas.

A raíz del accidente, se activaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y una ambulancia del SEM.

En cuanto a la afectación viaria, se cortó el vial de acceso a la C-17 en Canovelles en sentido Barcelona hasta las 23:37 horas.