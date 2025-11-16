Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad

Los Mossos d'Esquadra y el Servei Català del Trànsit han desplegado este fin de semana un dispositivo en el tramo sur de la AP-7 especialmente centrado en la actividad de los camiones, que se ha saldado con 33 denuncias: 22 por exceso de velocidad, nueve por adelantamientos realizados a pesar de la prohibición y dos por el uso de teléfono móvil al volante. Estas actuaciones se producen apenas unos días después de que dos accidentes graves obligaran a cortar la autopista durante horas. El primero, por el vuelco de un camión cisterna en L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) y el segundo por el choque de tres camiones implicados en L'Aldea (Baix Ebre).

Ya el viernes, la consellera de Interior, Núria Parlon, avanzó que el Govern prepara un paquete de medidas urgentes para reducir la siniestralidad al tramo ebrense de la AP-7. Entre estas medidas figuran la reducción del límite de velocidad a 100 km/h para los turismos y a 80 km/h para los camiones, que tampoco podrán efectuar adelantamientos. Además, se instalarán radares intensivos y se llevarán a cabo controles con drones en determinadas franjas horarias.

Parlon remarcó que estas son medidas de choque que se desplegarán mientras se trabaja, conjuntamente con el Departamento de Territorio y el Ministerio de Transportes, en mejoras estructurales de la vía. La consellera recordó que cada día circulan unos 12.000 camiones y que los controles pondrán un énfasis especial en el transporte pesado y el estado de los vehículos.