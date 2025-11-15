Informe 2015-2024
Los radares acaparan alrededor de dos de cada tres multas de la DGT
En 2024, los cinemómetros aglutinaron 3.440.530 denuncias a conductores por exceso de velocidad, lo que representa el 63,6% del total
Dos de cada tres sanciones formuladas por la Dirección General de Tráfico (DGT) a conductores que infringen la normativa de seguridad vial vienen de radares que detectan excesos de velocidad en las carreteras españolas.
Así se desprende de un informe de la DGT sobre la evolución de las denuncias desde 2015 según las provincias y las infracciones cometidas.
El informe, al que tuvo acceso Servimedia, indica que Tráfico formuló un total de 5.413.507 denuncias en 2024 en las carreteras de su competencia -todas las estatales salvo las de Catalunya y País Vasco-, lo que supone la segunda cifra más alta de la serie histórica, que comienza en 1961.
En ese primer año de registro histórico, Tráfico interpuso 1.024.557 denuncias. La cifra de los dos millones de expedientes sancionadores se superó por primera vez en 1970, la de tres millones se rebasó en 1978, de cuatro millones en 2008 y la de los cinco millones en 2022.
El año con mayor número de denuncias continúa siendo 2022, con 5.542.178, al que le sigue 2024 (5.413.507).
Principales motivos
El exceso de velocidad es tradicionalmente el motivo por el que Tráfico denuncia más a los conductores que incumplen las normas de seguridad vial, hasta el punto de que aglutinan dos de cada tres denuncias gracias a los radares fijos y móviles.
Las infracciones más localizadas a conductores en los últimos años se deben al exceso de velocidad, no tener la ITV en regla, utilizar indebidamente por el teléfono móvil, no llevar puesto el cinturón de seguridad y tener el carné caducado o carecer de él.
En 2024, los radares fijos o móviles aglutinaron 3.440.530 denuncias a conductores por exceso de velocidad, lo que representa el 63,6% del total. Dentro de ese capítulo, los cinemómetros fijos en pórtico dieron lugar a 2.425.814 expedientes sancionadores (un 47,1% de todas las denuncias).
Además, el año pasado fue el segundo con más denuncias a través de radares, solo por detrás de 2022 (3.704.675). El peso de los cinemómetros que cazan excesos de velocidad en el total de infracciones detectadas oscila entre el 61,9% de 2018 y el 68,2% de 2015.
Por detrás de los radares, el segundo precepto más incumplido el año pasado fue no tener la ITV en regla, que supuso 599.202 denuncias (un 11,1%).
Esas infracciones suelen ser las más abundantes cada año, mientras que las demás son minoritarias. Circular con el carné caducado o sin él ocupó el tercer lugar en 2024, con 138.980 denuncias (2,6%), por delante de usar indebidamente por el teléfono móvil al volante (101.023 denuncias, un 1,9%) y conducir sin llevar puesto el cinturón de seguridad (100.766 denuncias, un 1,9%).
