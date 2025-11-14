Movilidad
Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga
Los billetes adquiridos durante esta campaña permitirán viajar desde este viernes, 14 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2026.
EP
Renfe pone a la venta este viernes billetes a un precio de 7 euros para viajar en trenes Avlo entre Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga. Esta promoción estará disponible hasta el 18 de noviembre.
Los billetes adquiridos durante esta campaña permitirán viajar desde este viernes, 14 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2026.
Cada día se ofrecerán plazas limitadas con dicha promoción en ambos sentidos del recorrido, con el fin de permitir a los viajeros acceder a la alta velocidad al mejor precio.
Los clientes que formen parte del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Club de las estaciones, para disfrutar de una espera más cómoda.
La campaña comercial permite a los viajeros personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota.
