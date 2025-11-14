Vídeo | Un muerto en un accidente múltiple con tres vehículos implicados en la C-55, en el Solsonès

Un hombre ha muerto a causa de un choque frontal entre dos turismos y una furgoneta en la C-55, en Riner (Solsonès). El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 14:20 h de este mediodía, en el punto kilométrico 70,1 de la vía. Como consecuencia, se ha tenido que cortar la carretera en ambos sentidos y, dos horas más tarde, todavía no se ha reabierto la circulación. Según aseguran fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT), constan dos heridos más de diversa consideración.

Debido a la gravedad del impacto, los Bombers de la Generalitat han tenido que excarcelar a dos de los ocupantes de los vehículos, ya que no podían salir por su propio pie.

A raíz del accidente, uno de los turismos ha resultado gravemente afectado en su parte delantera y otro ha acabado fuera de la calzada, también visiblemente dañado.

Por esta incidencia se han movilizado cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra y tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Con esta víctima son 126 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.