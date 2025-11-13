Un tercer accidente con camiones en seis días obliga a cortar la AP-7 en Tarragona

Un camión que transportaba verduras ha volcado en la AP-7, a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona), en dirección norte hacia Barcelona, y ha obligado a cortar la circulación durante varias horas. El siniestro, ha provocado varios kilómetros de retenciones, ha ocurrido poco antes de las 20.00 horas y es el tercer siniestro con camiones implicados en apenas seis días en el mismo tramo, lo que motiva las quejas de los automovilistas y las administraciones municipales implicadas, que reclaman más carriles.

El conductor ha podido salir de la cabina por su propio pie. Los Bomberos han logrado detener la fuga de combustible del depósito del camión y realizan tareas de limpieza de la calzada tras el desaparrame de la mercancía con cuatro dotaciones en el lugar.

Trànsit ha habilitado un único carril de circulación y desvía a los vehículos por la salida de l'Hospitalet de l'Infant.

Se trata del tercer accidente grave con camiones implicados en el tramo tarragonés de la AP-7 en apenas seis días. El pasado sábado, la autopista estuvo cortada más de más de 30 horas en L'Ametlla de Mar y, en el segundo, el martes, otras cuatro horas, a la altura de L'Aldea.