A la altura de Mont-roig del Camp
Un tercer accidente con camiones en seis días obliga a cortar la AP-7 en Tarragona
Una AP-7 al límite de capacidad duplica los accidentes de camiones el último año en Tarragona
¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantuvo cortada la AP-7 durante 33 horas?
Los transportistas reclaman el tercer carril en la AP-7 en Tarragona para evitar accidentes: "Tenemos carreteras del siglo pasado"
El Periódico
Un camión que transportaba verduras ha volcado en la AP-7, a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona), en dirección norte hacia Barcelona, y ha obligado a cortar la circulación durante varias horas. El siniestro, ha provocado varios kilómetros de retenciones, ha ocurrido poco antes de las 20.00 horas y es el tercer siniestro con camiones implicados en apenas seis días en el mismo tramo, lo que motiva las quejas de los automovilistas y las administraciones municipales implicadas, que reclaman más carriles.
El conductor ha podido salir de la cabina por su propio pie. Los Bomberos han logrado detener la fuga de combustible del depósito del camión y realizan tareas de limpieza de la calzada tras el desaparrame de la mercancía con cuatro dotaciones en el lugar.
Trànsit ha habilitado un único carril de circulación y desvía a los vehículos por la salida de l'Hospitalet de l'Infant.
Se trata del tercer accidente grave con camiones implicados en el tramo tarragonés de la AP-7 en apenas seis días. El pasado sábado, la autopista estuvo cortada más de más de 30 horas en L'Ametlla de Mar y, en el segundo, el martes, otras cuatro horas, a la altura de L'Aldea.
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
- No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez