Esquiva las multas: los 39 radares que hay en Lleida están aquí

Catalunya es la comunidad autónoma con más radares de tráfico: tiene 742 dispositivos según constata el 'III Observatorio de radares de España'. Además, dobla al segundo territorio con mayor cantidad, que es Andalucía con 372, seguido de Castilla y León, con 333, según los datos publicados el pasado mes de marzo. Pese a que Lleida es la provincia de Catalunya menos poblada, con 450.541 habitantes, representando únicamente el 5,63% del total, sus carreteras no se libran de los puntos de control de velocidad.

Al igual que el País Vasco y Navarra, Catalunya tiene las competencias en materia de tráfico. Como consecuencia, la gestión de los radares recae en el Servei Català de Trànsit (SCT), en colaboración con los Mossos d’Esquadra. También tiene la potestad sancionadora, aunque se rige por las normas que dicta la Dirección General de Tráfico (DGT) y le comunica las infracciones que restan puntos en el carnet de conducir.

De esta manera, el SCT dispone de 410 radares —fijos y móviles— en los 12.000 kilómetros que forman la red viaria catalana. El resto (332) son de titularidad municipal y están dentro de núcleos urbanos. En cambio, la DGT tiene repartidos casi 2.200 dispositivos por el resto geografía española, donde hay más de 165.000 kilómetros de carreteras.

Los puntos de control de velocidad que hay

Mientras que en la ciudad de Lleida hay nueve radares de velocidad, en las carreteras de la provincia hay otros 39 cinemómetros fijos, tres de ellos de tramo. En 2023, registraron 108.995 infracciones por exceso de velocidad (casi 300 multas al día). En total, recaudaron más de 3,6 millones de euros (unos 10.000 € al día), según los datos del Servei Català de Trànsit.

El punto de control de velocidad que hay en la autopista AP-2 a su paso por L'Albi (Garrigues) volvió al liderar en 2023 el ranking de los que más penalizan en las comarcas de Lleida: su 'flash' se saldó con 27.077 multas y una recaudación de 960.985 euros. Es decir, fue el artífice de una cuarta parte de las sanciones. Además, fue el sexto que más multas puso en toda Catalunya.

Con todo, estos son los 39 radares fijos que hay en los 2.874 kilómetros de carreteras de la provincia de Lleida:

En autovías y autopistas

A-2, radar de tramo entre Tàrrega y Vilagrassa (L'Urgell)

A-2, en Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell)

A-2, en Cervera (Segarra), en el punto kilométrico 522.

A-2, en Cervera (Segarra) en el punto kilométrico 524.

A-2, en Soses (Segrià)

A-2, en Tàrrega (Urgell)

AP-2, en Castelldáns (Garrigues)

AP-2, en L'Albi (Garrigues)

AP-2, en Les Borges Blanques (Garrigues)

En carreteras secundarias

C-12, en Corbins (Segrià)

C-12, en Lleida (Segrià)

C-12, en Sarroca de Lleida (Segrià)

C-13, en Talarn (Pallars Jussà)

C-13, en Vallfogona-Balaguer (Noguera)

C-14, en Coll de Nargó (Alt Urgell)

C-14, en Oliola (Noguera)

C-14, en Organyà (Alt Urgell)

C-14, radar de tramo entre Bassella y Vilanova de l'Aguda (Alt Urgell - Noguera)

C-1412a, en Biosca (Solsonès)

C-26, en Algerri (Noguera)

C-26, en Castellar de la Ribera (Solsonès)

C-26, en La Sentiu de Sió (Noguera)

C-53, en Bellcaire d'Urgell (Noguera)

C-55, en Clariana de Cardener (Solsonès)

LL-200, en Miralcamp (Pla d'Urgell)

L-310, en Plans de Sió (Segarra)

L-310, en Tàrrega (Urgell)

En carreteras principales (nacionales)