¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?

La colisión entre un turismo y un camión que transportaba gasoil mantiene la AP-7 cortada al tráfico entre L'Ametlla de Mar y L'Ampolla desde hace 30 horas. El accidente se produjo esté sábado sobre las 14 horas y la autopista no se ha reabierto al tráfico todavía. Este incidente, que no registró nigún herido grave, ha provocado retenciones importantes en la autopista durante la operación Retorno de este domingo.

Seis dotaciones de los Bombers rescataron el sábado al conductor del camión y neutralizaron la fuga para evitar que el combustible se extendiera de forma descontrolada. Pero las tareas para retirar el vehículo accidentado de la AP-7 han dejado cortada una de las carreteras más transitadas de Catalunya durante prácticamente todo el fin de semana, provocando kilómetros de retenciones en toda la zona.

El motivo

Cuatro dotaciones de los Bombers se han dirigido este mediodía al punto donde todavía se encuentra el camión cisterna accidentado, con un Furgón de Riesgo Químico y personal del Grupo de Intervenciones de Riesgos Tecnológicos para supervisar las maniobras de trasvase y la retirada del camión de la vía. Durante la tarde se han movilizado varias cisternas para trasvasar la carga, algo que ha obligado a cortar la AP-7 en ambos sentidos de la marcha.

El tipo de carga, de riesgo químico, ha sido el principal motivo para cortar la AP-7 durante más de un día. Al tratarse de gasoil, ha obligado a los servicios de emergencias al uso de cisternas especializadas para trasvasar los 29.000 litros de aceite mineral que transportaba el camión que se accidentó el sábado.

Aunque sobre las 19 horas ha acabado el trasvase del gasoil, todavía no han retirado el camión de la AP-7, por lo que continúa cortada la autopista a la altura de L'Atmella. Dos dotaciones de los Bombers siguen realizando los labores de limpieza de calzada y soporte mientras la grúa realiza los trabajos para retirar la cisterna volcada.

Los vehículos han sido desviados por la carretera N-340, lo que ha provocado retenciones de hasta 10 kilómetros en esa carretera y se ha recomendado utilizar la C-12y la C-44 como vías alternativas.

El cierre de la autopista ha provocado colas que han alcanzado los diez kilómetros en la AP-7, en sentido norte, coincidiendo con el regreso a Barcelona y su área metropolitana de numerosos vehículos por la operación Retorno del fin de semana.