Cortada en sentido norte la AP-7 entre L'Ampolla y L'Ametlla por un camión volcado; en ambos sentidos a partir de esta tarde

Los trabajos para retirar el camión cisterna con aceite mineral que volcó ayer en la AP-7 a su paso por L'Ametlla de Mar al colisionar contra un turismo obligan a cortar la carretera en l'Ampolla en sentido norte (Tarragona/Barcelona) desde hace unas horas, desviando a los vehículos hacia la N-340.

A primera hora de la tarde, cuando hayan llegado las cisternas para realizar el trasvase del camión cisterna, la AP-7 también se cortará en sentido sud en la Ametlla de Mar, con lo que se recomienda evitar circular por esta zona. La alternativa, la N-340, probablemente presentará retenciones.

Sobre las 11:30h, las retenciones no llegaban a 1 kilómetro en el punto de desvío de la AP-7 en sentido norte. La N-340 presentaba unos 2 kilómetros de tráfico muy lento con retenciones en el Perelló en sentido norte.