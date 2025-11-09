Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Cortada en sentido norte la AP-7 entre L'Ampolla y L'Ametlla por un camión volcado; en ambos sentidos a partir de esta tarde

CONTEXTO | Cortada parcialmente la AP-7 en L'Ametlla de Mar por un choque entre un coche y un camión

Un camión cisterna ha volcado este sábado en la AP-7 en Ametlla de Mar

Un camión cisterna ha volcado este sábado en la AP-7 en Ametlla de Mar / Bombers de la Generalitat /ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los trabajos para retirar el camión cisterna con aceite mineral que volcó ayer en la AP-7 a su paso por L'Ametlla de Mar al colisionar contra un turismo obligan a cortar la carretera en l'Ampolla en sentido norte (Tarragona/Barcelona) desde hace unas horas, desviando a los vehículos hacia la N-340.

A primera hora de la tarde, cuando hayan llegado las cisternas para realizar el trasvase del camión cisterna, la AP-7 también se cortará en sentido sud en la Ametlla de Mar, con lo que se recomienda evitar circular por esta zona. La alternativa, la N-340, probablemente presentará retenciones.

Sobre las 11:30h, las retenciones no llegaban a 1 kilómetro en el punto de desvío de la AP-7 en sentido norte. La N-340 presentaba unos 2 kilómetros de tráfico muy lento con retenciones en el Perelló en sentido norte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
  2. Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
  3. Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
  4. Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
  5. Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
  6. La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales
  7. Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: 22.000 vehículos menos han circulado en las carreteras
  8. Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán más precipitaciones

Cortada en sentido norte la AP-7 entre L'Ampolla y L'Ametlla por un camión volcado; en ambos sentidos a partir de esta tarde

Cortada en sentido norte la AP-7 entre L'Ampolla y L'Ametlla por un camión volcado; en ambos sentidos a partir de esta tarde

Estas son las novedades de Google Maps con la Inteligencia artificial

Estas son las novedades de Google Maps con la Inteligencia artificial

Interrumpido el servicio de tren entre Sant Vicenç de Calders y Calafell por un atropello

Interrumpido el servicio de tren entre Sant Vicenç de Calders y Calafell por un atropello

Cortada parcialmente la AP-7 en L'Ametlla de Mar por un choque entre un coche y un camión

Cortada parcialmente la AP-7 en L'Ametlla de Mar por un choque entre un coche y un camión

Los expertos recomiendan frenar la venta de SUV para reducir los daños a la salud

Los expertos recomiendan frenar la venta de SUV para reducir los daños a la salud

La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas: "Forman parte de las medidas que salvan vidas"

La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas: "Forman parte de las medidas que salvan vidas"

La Guardia Civil revisa las guanteras de los coches: qué buscan y por qué

La Guardia Civil revisa las guanteras de los coches: qué buscan y por qué

Vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat por las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya: consulta en tiempo real

Vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat por las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya: consulta en tiempo real