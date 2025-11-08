Seguridad vial
La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas: "Forman parte de las medidas que salvan vidas"
El cuerpo de seguridad compartió un nuevo vídeo en sus redes sociales
¿Qué está mirando la Guardia Civil en las guanteras de los coches? Ten cuidado
La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil tienen un propósito claro para este 2025: continuar disminuyendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Los vehículos motorizados son una forma de transporte que millones de personas emplean cada día, y depende de cada persona asegurar que la carretera sea un espacio seguro.
Hace unos días, la Guardia Civil compartió en su cuenta oficial de TikTok un nuevo vídeo que ya supera las 10.000 visualizaciones, en el cual explicaron en detalle cómo se realizan los controles de alcoholemia y drogas en las carreteras.
En el vídeo, una agente comenzó explicando que en este tipo de operativos: "Lo que hacemos es verificar que los conductores se encuentran en condiciones óptimas para circular con seguridad".
Según señaló, el objetivo principal de estos controles es claro: "Prevenir siniestros viales y proteger tu vida y la de quienes viajan contigo".
La Guardia Civil subraya que, en caso de ser detenido en un control, lo primero es mantener la calma. "Recuerda que estos controles forman parte de las medidas que salvan vidas cada día en las carreteras", indicó la agente, destacando la importancia de la colaboración y el respeto hacia los agentes.
Asimismo, recordó que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas multiplica considerablemente el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, poniendo en peligro tanto a uno mismo como al resto de usuarios de la vía.
La agente añadió que "depende de la responsabilidad de cada uno", insistiendo en que la seguridad vial es una cuestión colectiva.
El vídeo concluye con un mensaje claro y contundente: "Recuerda que la mejor fiesta termina con todos en casa. ¿Sales este fin de semana? Si bebes, no conduzcas".
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales
- Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: 22.000 vehículos menos han circulado en las carreteras
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral
- Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán más precipitaciones