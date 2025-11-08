Prealerta de Protecció Civil
Interrumpido el servicio de tren entre Sant Vicenç de Calders y Calafell por un atropello
La incidencia afecta a la línea R2 de Rodalies de Catalunya y a los servicios regionales R14, R15, R16 y R17
La amenaza de temporales lleva a más municipios catalanes a desmontar paseos marítimos rígidos
La circulación de las líneas ferroviarias R2 Nord, R2 Sud, R13 y R14 ha quedado interrumpida a última hora de esta tarde entre Sant Vicenç de Calders y Segur de Calafell, en Tarragona, debido al atropello de una persona.
Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan de emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat). Según ha informado Renfe, los trenes pueden permanecer detenidos a medida que se aproximen a Calafell. Bombers de la Generalitat ha activado dos dotaciones por el atropello.
Por su parte, Rodalies ha detallado que el atropello ha tenido lugar en la estación de Calafell y que ha ocurrido hacia las 19:30 horas.
Renfe está gestionando un servicio alternativo de transporte por carretera para las personas afectadas por la incidencia.
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales
- Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: 22.000 vehículos menos han circulado en las carreteras
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral
- Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán más precipitaciones