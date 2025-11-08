Interrumpido el servicio de tren entre Sant Vicenç de Calders y Calafell por un atropello

La circulación de las líneas ferroviarias R2 Nord, R2 Sud, R13 y R14 ha quedado interrumpida a última hora de esta tarde entre Sant Vicenç de Calders y Segur de Calafell, en Tarragona, debido al atropello de una persona.

Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan de emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat). Según ha informado Renfe, los trenes pueden permanecer detenidos a medida que se aproximen a Calafell. Bombers de la Generalitat ha activado dos dotaciones por el atropello.

Posem en prealerta el pla #FERROCAT atès que s'ha tallat la circulació a línies R2 Nord, R2 Sud, R13 i R14 entre Sant Vicenç de Calders i Segur de Calafell, a causa d'un atropellament.#ProteccióCivil pic.twitter.com/FaPjgwtOS7 — Protecció civil (@emergenciescat) November 8, 2025

Por su parte, Rodalies ha detallado que el atropello ha tenido lugar en la estación de Calafell y que ha ocurrido hacia las 19:30 horas.

Renfe está gestionando un servicio alternativo de transporte por carretera para las personas afectadas por la incidencia.