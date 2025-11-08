Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interrumpido el servicio de tren entre Sant Vicenç de Calders y Calafell por un atropello

La incidencia afecta a la línea R2 de Rodalies de Catalunya y a los servicios regionales R14, R15, R16 y R17

La amenaza de temporales lleva a más municipios catalanes a desmontar paseos marítimos rígidos

La circulación de las líneas ferroviarias R2 Nord, R2 Sud, R13 y R14 ha quedado interrumpida a última hora de esta tarde entre Sant Vicenç de Calders y Segur de Calafell, en Tarragona, debido al atropello de una persona.

Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan de emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat). Según ha informado Renfe, los trenes pueden permanecer detenidos a medida que se aproximen a Calafell. Bombers de la Generalitat ha activado dos dotaciones por el atropello.

Por su parte, Rodalies ha detallado que el atropello ha tenido lugar en la estación de Calafell y que ha ocurrido hacia las 19:30 horas.

Renfe está gestionando un servicio alternativo de transporte por carretera para las personas afectadas por la incidencia.

