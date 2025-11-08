Tráfico
Cortada parcialmente la AP-7 en L'Ametlla de Mar por un choque entre un coche y un camión
A consecuencia del choque entre los dos vehículos, el camión cisterna, que transportaba aceite, ha volcado y su conductor ha tenido que ser extraído por los Bombers de la Generalitat
La autopista AP-7 se encuentra cortada parcialmente a su paso por la localidad tarraconense de L'Ametlla de Mar, donde solo se puede circular por un carril en cada sentido de la marcha, como consecuencia de un choque entre un turismo y un camión, que no ha dejado heridos graves.
Fuentes del Servei Català de Trànsit han informado a EFE de que, a consecuencia del choque entre los dos vehículos, el camión cisterna, que transportaba aceite, ha volcado y su conductor ha tenido que ser extraído por los Bombers de la Generalitat.
El accidente ha obligado a cerrar al tráfico el carril izquierdo de cada uno de los dos sentidos de la marcha, por lo que solo se puede circular por el derecho tanto en dirección a Barcelona como en sentido Valencia, lo que genera unos dos kilómetros de retención antes del lugar del accidente.
Los efectivos de seis dotaciones de los bomberos han trabajado para rescatar al camionero y ahora revisan los daños en la cisterna del camión.
