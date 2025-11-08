Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Cortada parcialmente la AP-7 en L'Ametlla de Mar por un choque entre un coche y un camión

A consecuencia del choque entre los dos vehículos, el camión cisterna, que transportaba aceite, ha volcado y su conductor ha tenido que ser extraído por los Bombers de la Generalitat

Choque entre un coche y un camión cisterna en la autopista AP-7 a su paso por L'Ametlla de Mar

Choque entre un coche y un camión cisterna en la autopista AP-7 a su paso por L'Ametlla de Mar / Bombers

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La autopista AP-7 se encuentra cortada parcialmente a su paso por la localidad tarraconense de L'Ametlla de Mar, donde solo se puede circular por un carril en cada sentido de la marcha, como consecuencia de un choque entre un turismo y un camión, que no ha dejado heridos graves.

Fuentes del Servei Català de Trànsit han informado a EFE de que, a consecuencia del choque entre los dos vehículos, el camión cisterna, que transportaba aceite, ha volcado y su conductor ha tenido que ser extraído por los Bombers de la Generalitat.

El accidente ha obligado a cerrar al tráfico el carril izquierdo de cada uno de los dos sentidos de la marcha, por lo que solo se puede circular por el derecho tanto en dirección a Barcelona como en sentido Valencia, lo que genera unos dos kilómetros de retención antes del lugar del accidente.

Los efectivos de seis dotaciones de los bomberos han trabajado para rescatar al camionero y ahora revisan los daños en la cisterna del camión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
  2. Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
  3. Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
  4. Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
  5. La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales
  6. Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: 22.000 vehículos menos han circulado en las carreteras
  7. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral
  8. Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán más precipitaciones

Cortada parcialmente la AP-7 en L'Ametlla de Mar por un choque entre un coche y un camión

Cortada parcialmente la AP-7 en L'Ametlla de Mar por un choque entre un coche y un camión

Los expertos recomiendan frenar la venta de SUV para reducir los daños a la salud

Los expertos recomiendan frenar la venta de SUV para reducir los daños a la salud

La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas: "Forman parte de las medidas que salvan vidas"

La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas: "Forman parte de las medidas que salvan vidas"

La Guardia Civil revisa las guanteras de los coches: qué buscan y por qué

La Guardia Civil revisa las guanteras de los coches: qué buscan y por qué

Vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat por las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya: consulta en tiempo real

Vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat por las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya: consulta en tiempo real

Horario y días en que la ZBE de Lleida prohíbe el acceso a los vehículos no autorizados

Horario y días en que la ZBE de Lleida prohíbe el acceso a los vehículos no autorizados

Colapso en las carreteras catalanas: kilómetros de retenciones en la AP-7 y las rondas de Barcelona

Colapso en las carreteras catalanas: kilómetros de retenciones en la AP-7 y las rondas de Barcelona

Las nuevas restricciones de la DGT para 2026: qué cambia en la normativa de taxistas, 'riders' y patinetes

Las nuevas restricciones de la DGT para 2026: qué cambia en la normativa de taxistas, 'riders' y patinetes