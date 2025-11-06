Vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat por las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya: consulta en tiempo real

El temporal de fuertes lluvias en Barcelona y resto de Catalunya ha provocado al menos 47 cancelaciones y dos desvíos de vuelos, además de numerosos retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, según ha informado AENA.

El centro de control de ENAIRE ha explicado que la mala meteorología, con fuertes tormentas, está afectando las operaciones y provocando regulaciones por motivos de seguridad. Entre los vuelos cancelados figuran conexiones de Vueling hacia Roma, Málaga, Manchester, Londres y Palma, además de varios vuelos de Iberia, Transavia y TAP.

AENA recomienda a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con las aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

Dónde consultar retrasos o cancelaciones de vuelos

Para poder seguir en vivo los vuelos y saber si hay retrasos o cancelaciones, se pueden usar los canales principales de las aerolíneas, la web oficial de Aena, o páginas web especializadas en seguimiento de vuelos como FlightAware.