Movilidad sostenible
Horario y días en que la ZBE de Lleida prohíbe el acceso a los vehículos no autorizados
El objetivo del Ayuntamiento es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en los puntos con mayor tráfico urbano
Qué coches pueden entrar en la ZBE de Lleida y cuáles lo tienen prohibido
Estas son las multas por entrar en la ZBE de Lleida con un coche no autorizado
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Lleida ya funciona de forma estable y limita la circulación a los vehículos más contaminantes.
Aunque su activación estaba prevista para enero de 2023, como exige la Ley de Cambio Climático para ciudades de más de 50.000 habitantes, su puesta en marcha se ha retrasado hasta este año.
Hasta 2026, la medida afecta a coches sin etiqueta ambiental de la DGT, que no podrán acceder al área restringida en los horarios establecidos. Los automóviles que están domiciliados en Lleida pueden seguir accediendo con normalidad, puesto que están exentos hasta finales de 2028.
Horarios definidos
El objetivo del Ayuntamiento es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en los puntos con mayor tráfico urbano.
La restricción se aplica en días laborables y en franjas concretas, por lo que es importante conocer los horarios para evitar sanciones.
Los horarios son los siguientes:
- Hasta enero de 2026 no podrán acceder a la ZBE de lunes a viernes laborables, de 7.00h a 20.00h, los vehículos sin distintivo ambiental.
- A partir de enero de 2026, tampoco podrán circular los automóviles con etiqueta B en caso de episodio ambiental
- Desde enero de 2028, no podrá entrar ningún vehículo con el distintivo B, sin tener en cuenta la calidad del aire.
Excepciones en el transporte público
Fuera de esta franja, es decir, fines de semana y festivos, todos los vehículos, independientemente de su etiqueta, podrán acceder y salir de la zona regulada.
Los automóviles que no cumplan los criterios ambientales y circulen dentro de la ZBE en los periodos prohibidos pueden enfrentarse a multas de hasta 200 euros, que se aplican de forma automática mediante cámaras de control.
Aun así, existen algunas excepciones: para fomentar el uso del transporte público, los autobuses y autocares de transporte, así como el taxi urbano y el interurbano están exentos de restricciones hasta finales de 2028.
Hasta 24 accesos por año
Asimismo, los no residentes que no cumplen requisitos tienen 12 accesos libres antes de que se acabe el año. De cara a 2026 y hasta finales de 2028, estos accesos ascienden a 24 por año.
Las furgonetas y camiones de Distribución urbana de mercancías (Dum) no deben preocuparse por las limitaciones de circulación hasta enero de 2027. Ese año podrán entrar 52 veces en las Zonas de bajas emisiones y en 2028 se reducirá a 24 accesos.
Límites de la Zona de Bajas Emisiones
En la actualidad, la ZBE de Lleida tiene unos límites claramente definidos:
- Norte: Avinguda Catalunya.
- Este: Rambla d'Aragó.
- Sur: Desde Balmes hasta Prat de la Riba.
- Oeste: Príncep de Viana y Rambla Ferran.
- Avinguda Blondel y Avinguda Madrid.
Para 2028 se incluirán a la lista los barrios colindantes al casco histórico, que son:
- Noguerola.
- El Clot.
- Zona Alta.
- Universitat.
- Escorxador.
- Instituts–Sant Ignasi.
