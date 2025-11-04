Viaja un mes gratis por Europa: requisitos para ganar uno de los 40.000 billetes de tren que sortea la CE

La Comisión Europea va a sortear 40.000 billetes de tren entre los jóvenes que cumplan la mayoría de edad a lo largo de este año para que puedan viajar gratis por Europa entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027, anunció este jueves la institución en un comunicado.

Desde este jueves y hasta el próximo 13 de noviembre, los jóvenes de la Unión Europea y de los países asociados al programa Eramus+ podrán entrar en el sorteo a través de la página web del Portal Europeo de la Juventud, donde deberán responder un cuestionario.

Quienes lo respondan correctamente, podrán obtener uno de los billetes para viajar gratis durante 30 días y lograr descuentos en el transporte público, el alojamiento, la comida y actividades culturales en 36 países europeos.

DiscoverEU, una iniciativa del programa Erasmus+, va dirigido a personas jóvenes de la Unión Europea y países asociados al programa, incluidos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía. "Los interesados pueden presentar su solicitud a través del Portal Europeo de la Juventud. Los seleccionados obtendrán un pase de tren gratuito para viajar por Europa durante un periodo máximo de 30 días, entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027. Las personas beneficiarias pueden planificar sus propias rutas o inspirarse en las ya existentes".

40 años del Acuerdo de Schengen

En la edición pasada, España presentó un total de 45.860 solicitudes y se concedieron 6.980 bonos. El programa incluye descuentos en transporte público o vistas culturales. Los y las jóvenes que ya han disfrutado del DiscoverEU "han demostrado un enorme interés por explorar el patrimonio cultural de Europa" y así, por ejemplo, el 84% asegura haber visitado museos durante su viaje. Asimismo, la Comisión ofrece programas de aprendizaje con sesiones previas al comienzo y encuentros posteriores al viaje para aprovechar al máximo la experiencia.

Desde que en 2018 se pusiese en marcha el programa 'Descubrir la UE", la Comisión ha ofrecido más de 390.000 billetes de tren, este año con motivo del 40 aniversario de la zona Schengen.

"Hace cuarenta años, Schengen abrió las puertas a una Europa sin fronteras. Hoy, celebramos esa libertad brindando a 40.000 jóvenes la oportunidad de vivirla: cruzar fronteras, conocer gente nueva y descubrir la riqueza de nuestra Europa compartida", dijo el comisario europeo de Juventud, Glenn Micallef.