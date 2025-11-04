La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas: "Forman parte de las medidas que salvan vidas"

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil tienen un propósito claro para este 2025: continuar disminuyendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Los vehículos motorizados son una forma de transporte que millones de personas emplean cada día, y depende de cada persona asegurar que la carretera sea un espacio seguro.

Hace unos días, la Guardia Civil compartió en su cuenta oficial de TikTok un nuevo vídeo que ya supera las 10.000 visualizaciones, en el cual explicaron en detalle cómo se realizan los controles de alcoholemia y drogas en las carreteras.

En el vídeo, una agente comenzó explicando que en este tipo de operativos: "Lo que hacemos es verificar que los conductores se encuentran en condiciones óptimas para circular con seguridad".

Según señaló, el objetivo principal de estos controles es claro: "Prevenir siniestros viales y proteger tu vida y la de quienes viajan contigo".

La Guardia Civil subraya que, en caso de ser detenido en un control, lo primero es mantener la calma. "Recuerda que estos controles forman parte de las medidas que salvan vidas cada día en las carreteras", indicó la agente, destacando la importancia de la colaboración y el respeto hacia los agentes.

Asimismo, recordó que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas multiplica considerablemente el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, poniendo en peligro tanto a uno mismo como al resto de usuarios de la vía.

La agente añadió que "depende de la responsabilidad de cada uno", insistiendo en que la seguridad vial es una cuestión colectiva.

El vídeo concluye con un mensaje claro y contundente: "Recuerda que la mejor fiesta termina con todos en casa. ¿Sales este fin de semana? Si bebes, no conduzcas".