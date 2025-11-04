Un accidente en la AP-7 provoca 15 kilómetros de retenciones en Barberà del Vallès

La AP-7 en Barberà del Vallès (Barcelona) en dirección Girona registra unos 15 kilómetros de colas este martes a las 17.50 horas por un accidente que se ha producido a las 16.00, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X'.

Por el corte han llegado a cortar dos de los cuatro carriles que tiene la vía en este tramo, pero solo permanece cortado uno después de que los equipos de emergencias hayan realizado sus tareas correspondientes. Por otro lado, el SCT añade que la circulación también está siendo complicada en la B-30 en el mismo tramo con 4 kilómetros de colas hasta el enlace con la C-58.

También se ha registrado otro incidente en la AP-7 entre L'Aldea y Camarles (Tarragona) en sentido sur hacia Valencia, donde la carretera ha quedado cortada por el incendio de un camión este martes sobre las 12.48 horas.

Este accidente ha provocado importantes retenciones en la AP-7. "Las grúas trabajan en la AP-7 para retirar los restos quemados del camión de gran tonelaje. Un proceso que requiere trinchar los desechos y trasladarlos a remolques. Y, más tarde, será necesario reparar el firme", ha escrito Trànsit en 'X'.

El asfalto de la AP-7 se ha dañado en el punto donde se incendió el camión en L'Aldea (Baix Ebre) y será necesario repararlo una vez se retire el vehículo, según ha informado la empresa responsable del servicio. A las seis de la tarde han trabajado con una grúa para retirar la cabeza tractora, mientras otra trituraba los restos calcinados del remolque y llenaba las bañeras de los vehículos encargados de retirarlos