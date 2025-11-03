Nuevos horarios y frecuencias
¿Cómo llegar la Universitat Autónoma de Barcelona tras el corte en la R7 de Rodalies Renfe? Alternativas al transporte
Renfe anuncia "reajustes" en el plan alternativo de transporte que suple el corte de la R3 de Rodalies
Rodalies de Barcelona es la red más impuntual de España: los trenes con retraso circulan de media 20,3 minutos tarde
Lola Gutiérrez
Las obras en la estación de Montcada Bifurcació que empezaron este domingo tendrán una duración de siete meses. Mientras en la línea R4 solo afectó durante el mismo 2 de noviembre, la circulación entre Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallés, la R7, queda interrumpida hasta mayo de 2026.
Esta remodelación afectará a más de 7.500 usuarios de Renfe. La R7 ha comenzado este domingo unas obras que se alargarán durante siete meses y que obligarán a los estudiantes a utilizar un servicio alternativo por carretera.
Renfe habilitará a partir de este domingo un servicio alternativo para las líneas R4 y R7, con motivo de la nueva fase de obras en la estación de Montcada Bifurcació.
Servicio alternativo y horarios
Se reprogramará a partir del domingo de la siguiente manera: entre Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallés los viajeros utilizarán la R4, y entre Cerdanyola y el Campus de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) se ofrecerá un servicio alternativo por carretera.
- Tramo Barcelona Fabra i Puig - Cerdanyola del Vallès: Línea R4 de Rodalies
- Tramo Cerdanyola del Vallès - Cerdanyola Universitat: Servicio alternativo por carretera Realiza parada en: Cerdanyola del Vallès, Cerdanyola Universitat y una nueva parada: Campus UAB Eix Central Sud
El autobús directo entre Cerdanyola del Vallès - Cerdanyola Universitat - Campus UAB saldrá cada 30 minutos en días laborables y cada hora durante los fines de semana y festivos.
Por parte de la línea R4, Renfe ha explicado en un comunicado que ofrecerán un servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès. En el comunicado Renfe ha recomendado a los usuarios que, antes de viajar consulten los horarios para evitar inconvenientes.
