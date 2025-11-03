Nueva señal de tráfico en Catalunya: qué significa la S-891

Los tiempos cambian, y las señales de tráfico se modernizan: el Consejo de Ministros aprobó en junio una modificación del Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial, vigente desde 2003.

Este nuevo catálogo recoge señales de tráfico que se adaptan a los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad experimentados en las últimas dos décadas.

Se trata de la mayor renovación desde 2003, y los nuevos símbolos ya empiezan a aparecer poco a poco en nuestras carreteras. El objetivo: adaptarse a los cambios de movilidad y hacer la conducción más segura y clara para todos.

Un plazo de un año

Por esta razón, se incorporan o se suprimen algunas señales y se modifica o moderniza la estética de otras, eliminando, por ejemplo, las connotaciones de género.

El real decreto entró en vigor en julio, pero el cambio de los paneles se está realizando de forma progresiva, para reducir las cargas administrativas y optimizar el uso de los recursos públicos.

Asimismo, las que han sido suprimidas deberán ser retiradas por razones de seguridad jurídica en el plazo de un año desde la puesta en marcha del reglamento.

Cumplimiento obligatorio

Y es que muchas de ellas sirven para sensibilizar sobre realidades sociales como la presencia de personas con movilidad reducida, y otras para señalizar situaciones donde hay que extremar las precauciones para evitar accidentes.

Una de estas nuevas señales es la S-891, que hace referencia al momento de rebasar a los vehículos de dos ruedas.

Aunque la obligatoriedad de dejar 1,5 metros de distancia entre coches y bicicletas -o ciclomotores- existe desde 1991, esta norma no se cumple siempre.

Por este motivo, la DGT ha decidido incorporar este nuevo panel a su catálogo para colocarlo en lugares donde es frecuente el adelantamiento a este tipo de vehículos.

Señal S-891. / DGT

Mejorar la seguridad

Es más, este distintivo se situará debajo de la señal vertical existente de peligro por presencia de bicicletas, de modo que su función no será sustituir una prohibición, sino complementar la norma vigente.

Con el nuevo panel, la DGT espera mejorar la seguridad de los ciclistas y ciclomotores, ya que son un colectivo vulnerable en la carretera y tienen más probabilidades de fallecer en un accidente o de sufrir lesiones más graves. De este modo, busca aumentar la conciencia entre los conductores de automóviles a motor,

Sanciones por incumplimiento

La señal muestra un pictograma de un turismo junto a dos ciclistas y la indicación de dejar 1,5 metros de distancia entre ellos. Es más, cuando veas bicicletas, es importante reducir la velocidad y comprobar si hay suficiente espacio para adelantar.

Además, es importante recordar que si existe más de un carril se debe ocupar completamente a la hora de realizar el adelantamiento, incluso si la línea de separación es continua.

La sanción por no dejar los 1,5 metros de distancia al adelantar a un ciclista conlleva la pérdida de 6 puntos del carnet y 200 euros de multa, ya que se trata de una infracción grave.