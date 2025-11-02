Estas son las multas por entrar en la ZBE de Lleida con un coche no autorizado

Circular con vehículos contaminantes por el centro de Lleida puede salir muy caro. Tras seis meses de moratoria después de la aplicación de la primera fase de la Zona de bajas emisiones (ZBE), en julio el Ayuntamiento de Lleida comenzó a sancionar a los vehículos no autorizados que entran en estas calles.

Y es que, con el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las administraciones públicas están impulsando políticas que promueven una movilidad más sostenible.

De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a limitar la circulación de los vehículos.

Las multas

En el municipio de Lleida, los conductores que no cumplan estas limitaciones podrían someterse a multas de 200 euros, ya que está tipificado como delito grave, según las últimas modificaciones del artículo 80 del Real decreto legislativo 6/2015. Además, estas sanciones pueden ser más elevadas para los reincidentes.

Sin embargo, según un análisis de EL PERIÓDICO publicado en marzo pasado, de las 23 ciudades catalanas de más de 50.000 habitantes, las que están obligadas por ley, solo cinco de ellas -entre las que se encuentra Barcelona- han empezado el año 2025 multando habitualmente a los conductores que se saltan las restricciones medioambientales.

A partir de 2026

No obstante, ahora hay que estar más alerta: a lo largo de la primera fase, la ZBE afecta a los vehículos sin distintivo ambiental de lunes a viernes laborables, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde.

De este modo, todos los vehículos matriculados en Lleida ciudad y los que disponen de etiqueta 0, ECO, C y B podrán acceder libremente a las distintas calles la ZBE1.

A partir del 1 de enero del 2026, la Zona de Bajas Emisiones ampliará las restricciones de circulación: se incluirán los vehículos con la etiqueta B en caso de episodio ambiental. Es decir, en las situaciones temporales de alta contaminación del aire, por lo que, si acceden, también serán multados.

Para controlar el acceso, se han instalado tres cámaras y cuatro sensores en distintos puntos del municipio que leerán automáticamente las matrículas.

Accesos por año limitados

A partir de enero de 2028, Lleida entrará en su segunda fase de la Zona de bajas emisiones.

Desde ese momento, no podrán circular los vehículos con etiqueta B en el mismo horario, sin importar la calidad del aire y, además, se amplía el número de calles.

Sin embargo, existen algunas excepciones: el Ayuntamiento de Lleida informa de que los no residentes que no cumplan los requisitos tendrán 24 accesos por año sin sanción, hasta 2028 incluido.

Las calles afectadas

Además, las furgonetas y camiones pequeños dedicados a la distribución urbana de mercancías disponen de una moratoria hasta 2027, año en el que tendrán hasta 52 accesos permitidos. En 2028 estos accesos se reducen a 24.

Las calles afectadas hasta 2028 abarcan un espacio entre la Avinguda Blondel, Avinguda Madrid, Avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Avinguda de Balmes, Avinguda Prat de la Riba, carrer Príncep de Viana, Rambla Ferran y la Avinguda Francesc Macià.