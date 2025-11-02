Muere el conductor de un turismo al chocar con una grúa en la AP-7 en Tarragona

El conductor de un turismo ha muerto este domingo por la tarde en la AP-7 al chocar contra una grúa que estaba cargando un coche a la altura de Tarragona.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, la víctima ha muerto a causa del impacto y, además, tres personas han resultado heridas de diversa consideración.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del accidente a las 19:22 horas y han activado tres patrullas. También se han movilizado cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques. Ha sido necesario cortar la autopista en sentido norte durante un tiempo, lo que ha provocado retenciones. Con esta, son 123 las víctimas mortales en las carreteras catalanas este año.

Otro fallecido en la N-340

Por otro lado, en la carretera N-340 a su paso por Subirats (Barcelona), un motorista ha fallecido este domingo al salirse de la vía con su motocicleta.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las doce del mediodía en el kilómetro 1.224,30 de la citada carretera N-340, que ha quedado cortada a raíz del siniestro.

En ese punto, por causas que ahora se investigan, el motorista se ha salido de la vía y a consecuencia del impacto ha fallecido.

Al lugar del accidente se han desplazado tres patrullas de los Mossos, diversas dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias y un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).