Accidente mortal
Fallece un motorista en Subirats (Barcelona) tras salirse de la vía
El accidente ha tenido lugar minutos antes de las doce del mediodía en el kilómetro 1.224,30 de la carretera N-340
Un motorista ha fallecido este domingo al salirse de la vía con su motocicleta en la carretera N-340 a su paso por Subirats (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit.
El accidente ha tenido lugar minutos antes de las doce del mediodía en el kilómetro 1.224,30 de la citada carretera N-340, que ha quedado cortada a raíz del siniestro.
En ese punto, por causas que ahora se investigan, el motorista se ha salido de la vía y a consecuencia del impacto ha fallecido.
Al lugar del accidente se han desplazado tres patrullas de los Mossos, diversas dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias y un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Con la víctima de hoy, son 122 las personas que han fallecido este año en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas, de las que 38 eran motoristas.
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
- El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
- Pol Estrada: 'Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia
- Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro