Fallece un motorista en Subirats (Barcelona) tras salirse de la vía

Un motorista ha fallecido este domingo al salirse de la vía con su motocicleta en la carretera N-340 a su paso por Subirats (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las doce del mediodía en el kilómetro 1.224,30 de la citada carretera N-340, que ha quedado cortada a raíz del siniestro.

En ese punto, por causas que ahora se investigan, el motorista se ha salido de la vía y a consecuencia del impacto ha fallecido.

Al lugar del accidente se han desplazado tres patrullas de los Mossos, diversas dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias y un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con la víctima de hoy, son 122 las personas que han fallecido este año en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas, de las que 38 eran motoristas.