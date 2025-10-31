Nueva conexión de autobuses en Barcelona: más rápido y con mayor frecuencia

Puede que si perteneces a alguna de las comarcas más alejadas de Barcelona conozcas de primera mano cuáles son las desigualdades territoriales en la enseñanza en Catalunya. Tienes que irte de casa para continuar con tus estudios, buscar un piso de estudiantes en la capital por un precio desorbitado o hacer largos trayectos para llegar a la universidad. Trayectos para los cuales no suele existir una ruta efectiva.

Para la gente trabajadora ocurre lo mismo: deben encontrar el medio de transporte más conveniente para poder acudir al trabajo y regresar a casa. De lo contrario, pueden verse obligados a utilizar su vehículo propio o, incluso, verse con la obligación de rechazar un empleo por no tener una buena forma de llegar a su destino.

Refuerzo de servicios

Sin embargo, algunas compañías de transporte intentan reforzar sus servicios para facilitar la vida de estas personas. Ahora, Teisa es una de ellas, gracias a un acuerdo con el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.

Desde el pasado lunes día 20, la compañía Transports Elèctrics Interurbans S.A., conocida como Teisa, ha duplicado sus servicios en la ruta de Olot a Barcelona.

Esta medida se ha programado para atender a las necesidades de los viajeros en las horas de mayor necesidad de movilidad; autobuses que empiezan más temprano y autobuses que terminan más tarde.

Detalles de la nueva ruta

Los viajeros tendrán a su disposición ocho rutas de la capital de la Garrotxa a Barcelona, que oscilan entre las 5:45 de la mañana y las 18:30 de la tarde. La nueva línea se llama Olot-Vic-Barcelona por Bracons, ya que pasa por el túnel de este mismo lugar, y tiene una duración de una hora cuarenta y cinco minutos.

Este recorrido empieza en la estación de autobuses de Olot, efectúa una única parada en el polígono La Serra de Sant Esteve d’en Bas y finaliza en la calle Aragó de Barcelona, sin parar en Vic.

Para regresar, la mejor opción sigue siendo la misma línea. En este caso, los horarios se despliegan entre las 11:45 de la mañana y las 20:45 de la noche. El trayecto se inicia en la calle Tarragona de la capital catalana y realiza solo dos paradas: una en la avenida de la Gran Vía de Barcelona y otra en el mismo polígono de Sant Esteve d’en Bas. Dos horas más tarde, el autobús finaliza su destino en la estación de autobuses de Olot.

Rutas alternativas

Como alternativas, siguen existiendo dos rutas. La primera es la línea Olot-Barcelona por Amer y tiene una duración de entre dos horas y veinte y dos horas y cuarenta minutos.

El trayecto efectúa 14 paradas entre el origen y el destino del viaje, entre las cuales se encuentran Amer, Santa Coloma de Farners o Sils.

Esta ruta presenta tres horarios de salida diferentes -entre las 6:00 de la mañana y las 15:30 del mediodía- y tres de vuelta -entre las 9:45 de la mañana y las 19:45 de la tarde-.

Por Banyoles

La segunda línea es la de Olot-Barcelona por Banyoles, que ofrece cuatro viajes distintos entre las 6:15 de la mañana y las 17:00 de la tarde. Para la vuelta, los pasajeros pueden escoger entre tres horarios que van de las 13:15 del mediodía a las 19:15 de la tarde.

En este caso, la duración del viaje es de aproximadamente dos horas y media. Esto se debe a que realiza 15 paradas desde que sale de Olot hasta que llega a Barcelona, deteniéndose en localidades como Besalú, Banyoles o Cornellà de Terri. Esta ruta también ha sido mejorada con la iniciativa de Teisa.

¿Por qué se han incrementado las conexiones?

Este incremento, en primer lugar, se debe a las numerosas quejas que habían presentado los viajeros que tomaban de manera habitual esta ruta.

Por otro lado, Teisa detectó una necesidad en sus servicios, ya que se registraron un 12% más de viajeros entre 2023 y 2024.

Además de eso, entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la afluencia de pasajeros aumentó un 28,2%.

Por todos estos motivos, Teisa y la Generalitat han aplicado una medida que era necesaria y que afectará positivamente a muchos ciudadanos que tienen que realizar esta travesía de forma habitual.