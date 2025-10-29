Qué coches pueden entrar en la ZBE de Lleida y cuáles lo tienen prohibido

La ciudad de Lleida, al igual que otros municipios españoles, ya ha puesto en funcionamiento su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La primera fase de la ZBE, que ha comenzado en 2025, abarca la totalidad del centro histórico, el corazón del Barri Antic.

Aunque no es una zona extensa, concentra gran parte del tráfico y la actividad urbana diaria de la ciudad. Además, el plan contempla una ampliación progresiva en los próximos años.

Los límites actuales

En la actualidad, tiene unos límites claramente definidos:

Norte: Avinguda Catalunya.

Avinguda Catalunya. Este: Rambla d'Aragó.

Rambla d'Aragó. Sur: Desde Balmes hasta Prat de la Riba.

Desde Balmes hasta Prat de la Riba. Oeste: Príncep de Viana y Rambla Ferran.

Príncep de Viana y Rambla Ferran. Avinguda Blondel y Avinguda Madrid.

Fase 1, activa desde 2025, de la Zona de Bajas Eminiones (ZBE) de Lleida / EL PERIÓDICO

Hasta 2026

En esta primera fase, todos los vehículos matriculados en Lleida ciudad y los que disponen de etiqueta 0, ECO, C y B podrán acceder libremente a la ZBE.

De este modo, la ZBE afecta a los vehículos sin distintivo ambiental que no pueden circular por las distintas calles de la ciudad incluidas en la ZBE1 de lunes a viernes laborables, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde.

A partir del 1 de enero del 2026, la Zona de Bajas Emisiones ampliará las restricciones de circulación.

Se amplían las limitaciones

A estas limitaciones se incluyen los vehículos con la etiqueta B en caso de episodio ambiental. Es decir, en las situaciones temporales de alta contaminación del aire.

Asimismo, el Ayuntamiento de Lleida informa de que los no residentes que no cumplan los requisitos tendrán 24 accesos por año sin sanción, de momento hasta 2028 incluido.

Estas limitaciones seguirán aumentando a partir de enero de 2028, cuando Lleida entre en su segunda fase de la Zona de bajas emisiones.

Desde ese momento, no podrán circular los vehículos con etiqueta B de 7.00h a 20.00h de lunes a viernes laborables, sin importar la calidad del aire y, además, se amplía el número de calles.

Los barrios colindantes

Para 2028 se incluirán a la lista los barrios colindantes al casco histórico, que son:

Noguerola.

El Clot.

Zona Alta.

Universitat.

Escorxador.

Instituts–Sant Ignasi.

Esta zona será aún mayor a partir de 2030 y no quedará prácticamente ninguna zona de la ciudad fuera del alcance de las restricciones.

Fases 2 y 3 de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Lleida / EL PERIÓDICO

Excepciones de vehículos

No obstante, existen algunas excepciones en cuanto a los vehículos que pueden acceder, pero tendrán que dar de alta el automóvil antes de circular. Por el momento, están exentos de las restricciones los siguientes conductores, hasta nuevo aviso: