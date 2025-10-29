Movilidad sostenible
Qué coches pueden entrar en la ZBE de Lleida y cuáles lo tienen prohibido
A partir de 2030 no quedará prácticamente ninguna zona de la ciudad fuera del alcance de las restricciones
Ya hay fecha para la entrada en vigor de la ZBE de Lleida
Mapa de la ZBE de Lleida: estas son las calles afectadas por la zona de bajas emisiones
La ciudad de Lleida, al igual que otros municipios españoles, ya ha puesto en funcionamiento su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La primera fase de la ZBE, que ha comenzado en 2025, abarca la totalidad del centro histórico, el corazón del Barri Antic.
Aunque no es una zona extensa, concentra gran parte del tráfico y la actividad urbana diaria de la ciudad. Además, el plan contempla una ampliación progresiva en los próximos años.
Los límites actuales
En la actualidad, tiene unos límites claramente definidos:
- Norte: Avinguda Catalunya.
- Este: Rambla d'Aragó.
- Sur: Desde Balmes hasta Prat de la Riba.
- Oeste: Príncep de Viana y Rambla Ferran.
- Avinguda Blondel y Avinguda Madrid.
Hasta 2026
En esta primera fase, todos los vehículos matriculados en Lleida ciudad y los que disponen de etiqueta 0, ECO, C y B podrán acceder libremente a la ZBE.
De este modo, la ZBE afecta a los vehículos sin distintivo ambiental que no pueden circular por las distintas calles de la ciudad incluidas en la ZBE1 de lunes a viernes laborables, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde.
A partir del 1 de enero del 2026, la Zona de Bajas Emisiones ampliará las restricciones de circulación.
Se amplían las limitaciones
A estas limitaciones se incluyen los vehículos con la etiqueta B en caso de episodio ambiental. Es decir, en las situaciones temporales de alta contaminación del aire.
Asimismo, el Ayuntamiento de Lleida informa de que los no residentes que no cumplan los requisitos tendrán 24 accesos por año sin sanción, de momento hasta 2028 incluido.
Estas limitaciones seguirán aumentando a partir de enero de 2028, cuando Lleida entre en su segunda fase de la Zona de bajas emisiones.
Desde ese momento, no podrán circular los vehículos con etiqueta B de 7.00h a 20.00h de lunes a viernes laborables, sin importar la calidad del aire y, además, se amplía el número de calles.
Los barrios colindantes
Para 2028 se incluirán a la lista los barrios colindantes al casco histórico, que son:
- Noguerola.
- El Clot.
- Zona Alta.
- Universitat.
- Escorxador.
- Instituts–Sant Ignasi.
Esta zona será aún mayor a partir de 2030 y no quedará prácticamente ninguna zona de la ciudad fuera del alcance de las restricciones.
Excepciones de vehículos
No obstante, existen algunas excepciones en cuanto a los vehículos que pueden acceder, pero tendrán que dar de alta el automóvil antes de circular. Por el momento, están exentos de las restricciones los siguientes conductores, hasta nuevo aviso:
- Los residentes en Lleida.
- Autobuses y autocares.
- Taxi urbano de Lleida.
- Taxi interurbano.
- Vehículos históricos.
- Vehículos comerciales e industriales para centros sanitarios y farmacias.
- Usuarios de garajes privados.
- Vehículos de la construcción.
- Automóviles de actividades singulares, mudanzas o eventos extraordinarios.
- Personas alojadas en hoteles.
- Conductores de reparación de vehículos.
