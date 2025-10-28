Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Google Maps hace que un autobús escolar se quede atascado en un camino de Sant Mateu de Bages

Pudo ser retirado del lugar con la ayuda del tractor de un campesino de la zona

Laura Serrat

Un autobús escolar quedó atascado este lunes en una pista forestal de Sant Mateu de Bages y fue retirado del lugar con la ayuda del tractor de un campesino de la zona. El incidente tuvo lugar mientras el vehículo emprendía el camino de regreso después de que los estudiantes visitaran una granja del núcleo de Claret de Cavallers. El conductor tomó una ruta equivocada siguiendo las indicaciones de Google Maps y terminó en una pista forestal que no era apta para la circulación de un vehículo de grandes dimensiones, según explicó el alcalde de Sant Mateu de Bages, Jordi Borràs.

En ese momento, los Bombers recibieron el aviso de que un autobús había quedado atascado. Al ver que no podía avanzar ni retroceder, un campesino de la zona se ofreció a sacar el vehículo con la ayuda de un tractor. Finalmente, el autobús pudo salir del lugar y los estudiantes resultaron sanos y salvos.

