Insólito
Google Maps hace que un autobús escolar se quede atascado en un camino de Sant Mateu de Bages
Pudo ser retirado del lugar con la ayuda del tractor de un campesino de la zona
Laura Serrat
Un autobús escolar quedó atascado este lunes en una pista forestal de Sant Mateu de Bages y fue retirado del lugar con la ayuda del tractor de un campesino de la zona. El incidente tuvo lugar mientras el vehículo emprendía el camino de regreso después de que los estudiantes visitaran una granja del núcleo de Claret de Cavallers. El conductor tomó una ruta equivocada siguiendo las indicaciones de Google Maps y terminó en una pista forestal que no era apta para la circulación de un vehículo de grandes dimensiones, según explicó el alcalde de Sant Mateu de Bages, Jordi Borràs.
En ese momento, los Bombers recibieron el aviso de que un autobús había quedado atascado. Al ver que no podía avanzar ni retroceder, un campesino de la zona se ofreció a sacar el vehículo con la ayuda de un tractor. Finalmente, el autobús pudo salir del lugar y los estudiantes resultaron sanos y salvos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- La familia de Pol Cugat, el joven asesinado en una plantación de marihuana, pide otra vez a Google que le ayude a encontrar su cuerpo
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- La llegada de un tren de borrascas anticipa una semana de abundantes lluvias en toda España
- Extraescolares: 'Yo pondría una extraescolar de descanso, en la agenda de los padres y de los hijos