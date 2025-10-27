Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector

La camionera Oti Cabadas, una referente en el mundo del transporte, ha muerto a los 41 años de edad. Conocida por su cuenta 'CocoTruckerGirl', ha fallecido de forma repentina por un derrame cerebral, causando una gran conmoción en todo el sector.

Esta creadora de contenido - con más de 300.000 seguidores- participó este mismo fin de semana en todas las actividades de Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz y el domingo publicó varias fotografías en sus historias de Instagram en el Motorland de Aragón, por lo que su muerte ha dejado consternados a todos sus seguidores.

Según han adelantado en 'La Comarca', al acabar el evento de Motorland sufrió unos fuertes dolores de cabeza y se desmayó mientras volvía a casa junto a su marido, por lo que fue trasladada en helicóptero al Hospital de Zaragoza, donde falleció por un derrame cerebral. "Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad", ha dicho el organizador de la Quedada.

Derrame cerebral

"Hoy es un día muy triste. Todavía nos cuesta creer que Oti Cabadas nos haya dejado, ha publicado la Confederación Española de Transporte de Mercancías en la red social 'X'. "Oti fue un ejemplo para todos nosotros, no solo por la alegría que transmitía con su mirada, sino por la pasión con la que vivió su profesión y la forma en que inspiró a quienes la rodeaban", ha finalizado.

Comenzó a interesarse por el sector de manera casual. A los 19 años -y después de estudiar peluquería- trabajaba en un bar al que solían acudir los camioneros en sus descansos, y sintió que era el mundo que le pertenecía.

A los 22 años empezó a ser camionera, en un sector que pertenecía a los hombres. No fue fácil al principio, cuando tuvo que enfrentarse a varios obstáculos y prejuicios. Sus cercanos la definían como una "mujer valiente", una actitud que evindenció ante estas complicaciones, que no le impidieron dedicarse a su pasión.

"Antes ibas a pedir trabajo y se sorprendían mucho, incluso las había que rechazaban trabajar con mujeres", explicó en la COPE. Sin embargo, ahora era "una más al volante". Y a raíz de explicar sus rutas y experiencias en su cuenta de Instagram 'CocoTruckerGirl', se convirtió en una referente en el sector y ya todos la reconocían.