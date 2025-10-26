Ya hay fecha para la entrada en vigor de la ZBE de Lleida

La Zona de bajas emisiones (ZBE) es una medida de movilidad sostenible que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las grandes ciudades. Para ello, se limita el acceso de determinados vehículos contaminantes a las localidades de más de 50.000 habitantes.

Y es que estas zonas de acceso limitado existen desde 1996 en Europa, cuando se creó la primera en Estocolmo, la capital sueca.

En España su implantación obligatoria en municipios de más de 50.000 habitantes entró en vigor el 1 de enero de 2023. Sin embargo, la ZBE de Barcelona, una pionera en el país, comenzó a funcionar de forma permanente en 2020.

Gases de efecto invernadero

Además, durante el confinamiento del covid-19 se confirmó que las limitaciones en viajes reducen drásticamente la contaminación del aire en pocas semanas.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, durante el confinamiento el volumen de las emisiones de gases de efecto invernadero se redujo en un 13,7%.

En este contexto, las ZBE pretenden volver a disminuir la emisión de los componentes contaminantes para mejorar la calidad del aire y cumplir con las directivas europeas, ya que el transporte es responsable del 29% de las emisiones en nuestro país.

Restricciones en Lleida

Una de las ciudades donde se está implantando esta normativa es Lleida: durante distintas fases, el Ayuntamiento está intentando aminorar progresivamente la circulación de sus núcleos urbanos.

Desde enero de este año, la ZBE afecta a los vehículos sin distintivo ambiental, que no pueden circular por las distintas calles de la ciudad incluidas en la denominada ZBE1 de lunes a viernes laborables, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde.

Eso si el vehículo no está domiciliado en Lleida, porque los automóviles que sí lo están, pueden seguir accediendo con normalidad, puesto que están exentos.

Entrada en vigor

Fuera de este horario, todos los vehículos, independientemente de su etiqueta, podrán acceder y salir de la zona regulada.

A partir del 1 de enero del próximo año, a estas restricciones se incluyen los vehículos con la etiqueta ambiental B en caso de episodio ambiental. Es decir, en las situaciones temporales de alta contaminación del aire.

Asimismo, el Ayuntamiento de Lleida informa que los no residentes que no cumplan los requisitos tendrán 24 accesos por año sin sanción hasta 2028.

Las restricciones siguen aumentando

Estas limitaciones seguirán aumentando a partir de enero de 2028, cuando Lleida entre en su segunda fase de la Zona de bajas emisiones.

Desde ese momento, no podrán circular los vehículos con etiqueta B de 7.00h a 20.00h de lunes a viernes laborables, sin importar la calidad del aire y, además, se amplía el número de calles, una zona que será aún mayor a partir de 2030.