Mapa de la ZBE de Lleida: estas son las calles afectadas por la zona de bajas emisiones

Respirar aire limpio en las ciudades es uno de los objetivos primordiales en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la salud pública.

Y es que la contaminación atmosférica, derivada del tráfico, es una de las principales responsables del deterioro de la calidad del aire, especialmente en los núcleos urbanos más densamente poblados.

Por ello, las administraciones públicas están impulsando políticas que promueven una movilidad más sostenible, para reducir las emisiones y fomentar así un entorno más saludable.

Se regula el acceso y la circulación

En este contexto, surgen las Zonas de bajas emisiones (ZBE), es decir, las áreas delimitadas por los ayuntamientos en las que se regula el acceso, la circulación y el estacionamiento de determinados vehículos, priorizando aquellos con etiqueta ambiental y restringiendo los más antiguos o contaminantes.

La ZBE de Catalunya se ha implantado principalmente en el Área Metropolitana de Barcelona, donde las medidas son más amplias y restrictivas.

Según un análisis de EL PERIÓDICO publicado en marzo pasado, de las 23 ciudades catalanas de más de 50.000 habitantes, las que están obligadas por ley, solo cinco de ellas -entre las que se encuentra Barcelona- han empezado el año 2025 multando habitualmente a los conductores que se saltan las restricciones medioambientales.

Calles afectadas en Lleida

Además de la metrópoli de Barcelona, se han implantado ZBE en otras ciudades catalanas como Lleida.

En la capital del Segrià, la medida entró en vigor el 1 de enero de 2025 y afecta a distintas áreas de la ciudad incluidas en la denominada ZBE1, que abarca un espacio entre la Avinguda Blondel, Avinguda Madrid, Avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Avinguda de Balmes, Avinguda Prat de la Riba, carrer Príncep de Viana, Rambla Ferran y la Avinguda Francesc Macià.

Fase 1, activa desde 2025, de la Zona de Bajas Eminiones (ZBE) de Lleida / EL PERIÓDICO

Restricciones hasta 2030

Desde principios de año, pues, los vehículos sin distintivo ambiental no pueden circular por estas calles de lunes a viernes, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde.

Eso si tu vehículo no está domiciliado en Lleida, porque los automóviles que sí lo están, pueden seguir accediendo con normalidad porque están exentos.

A partir de 2026, estas medidas se aplicarán también a los vehículos con distintivo B en caso de episodio ambiental. Es decir, en las situaciones temporales de alta contaminación del aire.

Estas restricciones seguirán aumentando a partir de 2028, cuando Lleida entre en su segunda fase de la Zona de bajas emisiones.

Desde ese momento, no podrán circular los vehículos con etiqueta B de 7.00h a 20.00h de lunes a viernes laborables, sin importar la calidad del aire y, además, se amplía el número de calles, una zona que será aún mayor a partir de 2030.