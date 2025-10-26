Rodalies
Una incidencia interrumpe la circulación de la R2Sud y deja atrapados a los pasajeros en Castelldefels
Una nueva jornada caótica en esta línea de Rodalies ha provocado importantes retrasos durante toda la tarde
Una avería en la infraestructura ferroviaria de Castelldefels ha interrumpido la circulación en la R2sud y Regionales del corredor sur. Esta incidencia ha dejado atrapados a los pasajeros en esta localidad del Baix Llobregat y ha provocado retrasos durante toda la tarde en Vilanova i la Geltrú, Gavà o Cunit
"Técnicos de Adif trabajan en su resolución", ha dicho Rodalies en 'X', donde han advertido de demoras de más de 25 minutos en toda la línea. "Debido a una incidencia en las instalaciones en la estación de Vilanova y la Geltrú. Los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo habitual y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acerquen al punto afectado. Disculpe las molestias", ha contestado Renfe a un usuario a las 18 horas de la tarde. Sin embargo, las incidencias continúan en toda la R2Sud.
"He subido pasadas las 19:30 en Torredembarra, el tren estaba previsto a las 19:09. Sobre las 20 horas nos hemos quedado detenidos durante media hora pasada Vilanova, y entonces nos han avisado por megafonía de que había problemas en Castelldefels y que volveríamos atrás a la estación de Garraf", ha explicado Joel Escuredo, uno de los afectados, a El Periódico. "Ahora llevamos media hora aquí. Nos han dicho que en 15 min saldríamos pero seguimos esperando", ha añadido.
Esta incidencia en Castelldefels no se ha producido únicamente en Vilanova i la Geltrú, ya que otros usuarios han denunciado en redes sociales situaciones similares en Cunit, Sitges o Gavà. "Llevamos 3 horas en el tren, ¡y ahora nos informan de una incidencia en Castelldefels y estamos retrocediendo! ¡Con Renfe siempre igual, no avanzamos! ¡¿Y a qué hora llegaremos a BCN?!", ha escrito un usuario en 'X'. "Ahora tenemos otra incidencia en Castelldefels… ¡¡que verguenza de servicios!! Un servicio cada vez peor. Llevamos 30 minutos parados en Sitges y el tren circula con más de hora y media de retraso", ha denunciado otro.
"Restablecida la circulación habitual entre las estaciones de Cunit y Vilanova, una vez se ha reparado la infraestructura. Circulan con demoras que pueden superar los 25 minutos. Progresivamente se recuperarán las frecuencias", han anunciado.
