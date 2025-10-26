Una incidencia interrumpe la circulación de la R2Sud y deja atrapados a los pasajeros en Castelldefels

Una avería en la infraestructura ferroviaria de Castelldefels ha interrumpido la circulación en la R2sud y Regionales del corredor sur. Esta incidencia ha dejado atrapados a los pasajeros en esta localidad del Baix Llobregat y ha provocado retrasos durante toda la tarde en Vilanova i la Geltrú, Gavà o Cunit

"Técnicos de Adif trabajan en su resolución", ha dicho Rodalies en 'X', donde han advertido de demoras de más de 25 minutos en toda la línea. "Debido a una incidencia en las instalaciones en la estación de Vilanova y la Geltrú. Los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo habitual y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acerquen al punto afectado. Disculpe las molestias", ha contestado Renfe a un usuario a las 18 horas de la tarde. Sin embargo, las incidencias continúan en toda la R2Sud.

"He subido pasadas las 19:30 en Torredembarra, el tren estaba previsto a las 19:09. Sobre las 20 horas nos hemos quedado detenidos durante media hora pasada Vilanova, y entonces nos han avisado por megafonía de que había problemas en Castelldefels y que volveríamos atrás a la estación de Garraf", ha explicado Joel Escuredo, uno de los afectados, a El Periódico. "Ahora llevamos media hora aquí. Nos han dicho que en 15 min saldríamos pero seguimos esperando", ha añadido.

Esta incidencia en Castelldefels no se ha producido únicamente en Vilanova i la Geltrú, ya que otros usuarios han denunciado en redes sociales situaciones similares en Cunit, Sitges o Gavà. "Llevamos 3 horas en el tren, ¡y ahora nos informan de una incidencia en Castelldefels y estamos retrocediendo! ¡Con Renfe siempre igual, no avanzamos! ¡¿Y a qué hora llegaremos a BCN?!", ha escrito un usuario en 'X'. "Ahora tenemos otra incidencia en Castelldefels… ¡¡que verguenza de servicios!! Un servicio cada vez peor. Llevamos 30 minutos parados en Sitges y el tren circula con más de hora y media de retraso", ha denunciado otro.

"Restablecida la circulación habitual entre las estaciones de Cunit y Vilanova, una vez se ha reparado la infraestructura. Circulan con demoras que pueden superar los 25 minutos. Progresivamente se recuperarán las frecuencias", han anunciado.