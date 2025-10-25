La carretera más peligrosa está en este punto de España

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha presentado un informe sobre los tramos de concentración de siniestros de la Red de Carreteras del Estado correspondientes al quinquenio 2019-2023. El estudio, basado en los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, abarca 26.474 kilómetros de carreteras estatales —el 16% del total de vías en España— que soportan más de la mitad del tráfico nacional (53,5%).

El informe se centra en el índice de peligrosidad medio (IPM), un indicador que relaciona el número de siniestros con víctimas en un tramo de un kilómetro con el volumen de vehículos que circulan por él diariamente.

Los 270 tramos más peligrosos

De acuerdo con el estudio, se han identificado 270 tramos de carreteras convencionales con un índice de peligrosidad al menos diez veces superior a la media nacional (8,2). En estos puntos se registraron 1.563 siniestros y 2.169 víctimas, la mayoría con heridas leves.

El tramo más peligroso del país se encuentra en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice 598 veces superior a la media nacional.

Por otro lado, el kilómetro 0 de la A-77a, en Alicante, es el punto que acumula más accidentes (104) y más víctimas (150), aunque ocupa el puesto 86 del ranking de peligrosidad. Le siguen el kilómetro 17 de la T-11 (Tarragona), con 90 siniestros y 139 víctimas, y el kilómetro 12 de la A-55 (Mos, Pontevedra), con 54 siniestros y 100 víctimas. Este último, sin embargo, no figura entre los 270 más peligrosos debido a la mejora de su índice respecto a periodos anteriores.

Las autopistas de peaje, más seguras pero no exentas de riesgo

El informe también analiza 100 tramos de autopistas de peaje con índices de peligrosidad cuatro veces superiores a la media nacional (4,3), ligeramente mayor que en el quinquenio anterior. En total, en estos tramos se registraron 527 siniestros y 881 víctimas, la mayoría leves (826).

El tramo más peligroso entre las autopistas de peaje se localiza en el kilómetro 20 de la AP-41 (Toledo), con un índice de peligrosidad de 242,2, es decir, 43 veces superior a la media nacional.

Le sigue el kilómetro 901 de la AP-7 (Almería), con un índice de 63,2, lo que supone 14 veces la media. No obstante, el tramo con más accidentes y víctimas es el kilómetro 14 de la B-23 (Barcelona), con 43 siniestros y 58 heridos leves, seguido del kilómetro 159 de la AP-9 (Pontevedra), con 20 siniestros y 41 víctimas.

Una llamada a la prevención

El informe de AEA vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y mantenimientoen las carreteras convencionales, donde se concentran los índices de peligrosidad más elevados.

Aunque las autopistas de peaje siguen siendo las vías más seguras del país, los datos reflejan que ninguna carretera está exenta de riesgo, y que la prevención, la vigilancia y la inversión en infraestructuras son claves para reducir la siniestralidad en los próximos años.