Seguridad vial
Estos son los 9 radares de velocidad que hay en la ciudad de Lleida
Este es el radar de Lleida que 'caza' a más conductores: pone dos tercios de las multas de la ciudad
Esquiva las multas: aquí están los 39 radares que hay en la provincia de Lleida
Los cinco radares que más multan en Barcelona
Neus Castellet
Pese a que Lleida es la capital de provincia de Catalunya menos poblada, sus conductores no se libran de los controles de velocidad. Hay un total de nueve radares en todo el municipio, en el que viven 142.990 personas y donde hay casi 93.000 vehículos censados. Además, cada día entran y salen de la ciudad 104.000 coches privados, y eso que la cifra ha bajado un 24% desde 2009, según indicó el ayuntamiento a finales de 2022. De ahí que la Paeria tenga esos dispositivos repartidos por todo el núcleo urbano, los cuales se unen a los 39 que hay en el resto de carreteras de la provincia.
Los cinemómetros fijos son relativamente nuevos en la capital del Segrià. Se instalaron en 2013, aunque no comenzaron a captar a conductores circulando a más velocidad de la permitida hasta agosto de 2014. Como dato curioso, se trata de un sistema rotatorio y solo tres funcionan al mismo tiempo.
Se activan unos u otros según "el riesgo de siniestralidad en las vías urbanas y de la evolución del volumen de tráfico", informó el consistorio en su día. Además, uno de los nueve radares no funciona desde octubre 2023, cuando quedó destrozado a raíz de un aparatoso accidente de coche.
Un radar móvil muy efectivo
Además, la Guardia Urbana de Lleida dispone de un radar móvil instalado en un vehículo que actúa a diario por toda la ciudad. De hecho, es el dispositivo que detecta la mayoría de las infracciones por exceso de velocidad en la ciudad. En 2022, dos terceras partes de las sanciones impuestas por este motivo fueron fruto de su actuación y el resto, de los fijos, según comunicó el ayuntamiento.
Las principales calles de Lleida soportan entre 8.000 y 10.000 vehículos al día, aunque la más transitada es la carretera LL-11 que une la A-2 con la ciudad con 16.000, según detalló el consistorio en 2022, cuando presentó un nuevo plan de movilidad sostenible. De ahí que la mayoría de los radares se encuentren en puntos estratégicos de esas vías.
La ubicación de los 9 radares fijos de Lleida
Todos los dispositivos fijos en Lleida están situados en calles limitadas a 50 kilómetros por hora, a excepción del que está situado en la LL-11, donde el tope es de 80 km/h. En cambio, el dispositivo móvil actúa en cualquier punto de la ciudad, lo que incluye las vías limitadas a 30 km/h. Con todo, estos son los radares que hay en Lleida:
- Avenida de Miquel Batllori, con la calle Campament
- Calle de Cos - Gayon, después de cruzar el puente Nou al entrar en la ciudad
- Passeig de Ronda, entre las calles Bisbe Irurita y Joc de la Bola
- Avenida Balmes, con la calle Joan Baget
- Avenida Alcalde Rovira Roure, junto al Camp d'Esports
- Avenida Prat de la Riba con la avenida Alcalde Porqueres
- Calle del Baró de Maials con la calle Terrassa
- Carretera LL-11, cerca de la salida de la avenida President Tarradellas
- El de la avenida de Madrid, cerca del puente de la Universidad, es el que no funciona
