El uso de bicicletas compartidas transforma las ciudades europeas y genera 305 millones de euros en beneficios anuales

La movilidad urbana se encuentra en plena transformación con el objetivo de convertir las grandes urbes en ciudades más amables y menos contaminadas. Un nuevo estudio encargado por EIT Urban Mobility y Cycling Industries Europe (CIE) y realizado por EY ha dado a conocer que el uso compartido de bicicletas genera 305 millones de euros en beneficios anuales en Europa, lo que confirma su papel como elemento clave en la movilidad urbana sostenible.

Actualmente, más de 150 ciudades europeas ofrecen servicios de bicicletas compartidas, desde sistemas masivos como el de París, con 42.00 bicicletas, hasta el de Bruselas, con más de 11.000, pasando por ciudades más pequeñas con apenas unas docenas. Todas ellas forman una flota de 438.000 bicicletas compartidas, que proporcionan millones de viajes anuales y conectan a las personas con su trabajo, centro educativo y transporte público.

Beneficios, más allá del ahorro

El análisis destaca que las bicicletas compartidas generan un impacto positivo en tres frentes: el ambiental, el sanitario y el económico. Cada año, se evitan 46.000 toneladas de emisiones de CO 2 y 200 toneladas de contaminantes atmosféricos nocivos. Además, al reemplazar los viajes en coche, se previenen 1.000 enfermedades crónicas, lo que representa un ahorro de 40 millones de euros en asistencia sanitaria.

Otro de los beneficios que aporta el uso de bicicletas es el alivio de la congestión en las carreteras, con un ahorro de 760.000 horas de productividad, valoradas en 30 millones de euros, que respaldan 6.000 empleos equivalentes a tiempo completo en toda Europa. Para los usuarios, esto significa un transporte más económico, ya que reduce los gastos de movilidad hasta un 90% en comparación con los automóviles.

Una inversión para las ciudades

Según ha explicado Yannick Cabrol, directora de EY, "por cada euro invertido en sistemas de bicicletas de uso compartido, se recuperan al menos 1,10 euros, lo que equivale al 10%, a la vez que se devuelve el tiempo a las personas, se mejora la calidad del aire que respiran, se crean puestos de trabajo para quienes están alejados del mercado laboral y se reduce la huella de carbono". Esto es un buen argumento de inversión para las ciudades, especialmente de cara al futuro. Para 2030, se prevé que los beneficios podrían alcanzar un billón de euros anuales. Esto incluiría 224.000 toneladas de emisiones de CO 2 evitadas, más de 4.200 enfermedades crónicas prevenidas y casi 13.000 puestos de trabajo respaldados. Todo ello podría proporcionar un retorno anual del 75% del gasto público.

Nick Brown, director ejecutivo de Velogik UK y líder del estudio ha afirmado que "por primera vez, podemos asignar un valor financiero a los beneficios del uso compartido de bicicletas, y los resultados son transformadores. Esto no se trata solo de pedalear; se trata de demostrar que invertir en movilidad activa genera retornos económicos medibles tanto para las ciudades como para sus ciudadanos. Este estudio marca un momento decisivo para nuestra industria y sienta las bases para un mayor reconocimiento del ciclismo como una de las inversiones más inteligentes que una ciudad puede realizar."

Las claves para un crecimiento sostenible

El estudio identifica cuatro factores que podrían impulsar la expansión del uso compartido de bicicletas: el aumento de la demanda debido a la urbanización y la concienciación; una mayor oferta gracias a políticas públicas y una cobertura más amplia; la electrificación de las flotas en respuesta al gran interés de los usuarios; y la expansión territorial para cubrir las lagunas existentes en el servicio.

Estas oportunidades dependen de unas condiciones favorables, como una política y una financiación coherentes, unos sistemas más flexibles y fiables basados en una planificación basada en datos y una mayor integración con el transporte público y la infraestructura ciclista.

Lauha Fried, directora de política de Cycling Industries ha asegurado que la compañía espera que "este estudio modifique la forma en que las ciudades conciben el uso compartido de la bicicleta. Ya no es sólo un coste, es una inversión que ofrece claros beneficios: reducción de emisiones, aire más limpio, mayor productividad y ciudadanos más sanos. Grandes capitales como París, con más de 75 millones de desplazamientos al mes, demuestran lo rápido que puede generalizarse el uso compartido de la bicicleta y transformar la forma en que se mueve la gente y prosperan las ciudades.

En definitiva, la bicicleta compartida se consolida cada vez más como un medio de transporte sostenible y estratégico para las ciudades. Con políticas e inversiones adecuadas, esta herramienta puede contribuir a conseguir unos ciudadanos más sanos, unos sistemas de transporte mucho más eficientes y unas economías locales más potentes.